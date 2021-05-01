金山奧克蘭遇襲後 陳錫澎：不可以害怕，我更加要站出來

陳錫澎遇襲之後依然出席公眾集會，並表示，自己更加要站出來。（記者李晗 / 攝影）

東灣僑領陳錫澎（Carl Chan）遇襲事件，在主流和華裔社區內引起極大關注。4月30日周五，陳錫澎現身說法，表示自己不會害怕，反而「我更加要站出來。」

陳錫澎活躍於華裔社區，30日也是出席一個在屋崙 （奧克蘭）舉行的反對SB82法案的集會。他一現身，便被媒體團團包圍。根據他的描述，遇襲發生在4月29日的下午3時左右，他當時走在屋崙市中心路上準備去探望一個傷者，誰料自己卻也變成了傷者。

他說，當時聽到背後有人說話，帶有種族歧視 的字眼，隨後回頭時就被打頭擊倒在地。陳錫澎被打倒之下，雙手撐地立刻站了起來，想要自衛防身。隨後嫌犯走開時，他表示自己當時想到，一定要拍照，同時報警，於是他拍下嫌犯的背影，並且打電話報警。

陳錫澎膝蓋受傷。（記者李晗 / 攝影）

當時也有救護車來到現場，但是陳錫澎表示他要留在現場，因為他相信襲擊他的嫌犯就在附近，可以協助警方抓捕。隨後嫌犯果然就在附近被捕。他強調這一次的情況，是不幸中的萬幸，因為如果是其他老人家，可能就遇襲之後就無法站起來，後果可能會更嚴重。

陳錫澎也向傳媒展示了自己的膝蓋，傷口都已經被包紮好。他的手上也都有貼著止血貼，頭部也有受傷。

陳錫澎是屋崙商會的主席，在維護治安、保護亞裔 社區的話題上一直非常活躍，積極發聲，在社區、政界都具有很高的聲望。30日的集會所反對的SB82的提案，就是在亞裔社區中引起巨大爭議，民眾擔心法案將使許多罪名「輕罪化」。

經歷了襲擊事件之後，陳錫澎說自己收到了五六百條的問候訊息，自己根本也來不及看。屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）也致電問候，電話中市長也哭了，表示不能失去他。陳錫澎說自己的家人也建議自己不要再站出來了。

陳錫澎表示自己更加要站出來。（記者李晗 / 攝影）

但是他說，謝謝大家的關心，很多人讓他不要出來，但是他現在更要出來，要繼續站出來發聲。「我們遇到問題，不可以害怕。」他說。

經過一天，陳錫澎表示自己漸漸清醒之後，能夠確認的就是襲擊他的嫌犯的確是說了種族歧視的話，而且打他的時候也罵了髒話。他表示會在警察的報告中詳細說明情況，並且認為這個事情很可能被列為仇恨亞裔的事件。