奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

華裔 長者遇襲的事件層出不窮。據悉，一名華裔老伯在屋崙 （奧克蘭）搭乘公車時，遭到毆打襲擊，受重傷送院。當時老伯的傷勢較為嚴重，從親友提供的照片可見，老伯臉部都要縫針。

相關的照片4月29日時已經在微信 上流傳。4月30日在一場屋崙的集會上，知道詳情的受害者親友則向傳媒證實相關的攻擊案件，同時向傳媒發出老伯伯的受傷照片。各大主流英文媒體電視台均有跟進報導。

綜合各方消息，遇到襲擊的是68歲的林華振，是來自廣東的移民。他在4月26日周一時，在屋崙搭乘40號公車從東城區前往華埠。當坐車來到美麗湖邊車站時，正當乘客上下車時，有嫌犯手持拐杖上車，平白無故就用拐杖毆打林華振。

據受害者親友的描述，林華振被打的流血滿面，血更是流的到處是，背包裡的車票都有血跡。林華振當時被打之後並未還擊，以為打了一下嫌犯就會停止，誰知嫌犯一直打他。

隨後現場有人報警，林華振也被送醫救治。根據親友提供的照片可見，林華振在醫院內躺著，他臉部縫針，眼睛腫脹。據悉，受害者目前已經出院回家，在家靜養。親友說，林華振回家之後，依然頭疼、頸部受傷，寢食難安。而且他心理也遭受創傷，一閉上眼睛就會感到害怕。林華振的太太面對丈夫這樣的遭遇，也經常哭泣。

東灣的台山同鄉組織也已經開始在為林華振籌款。相關的詳情也將會進一步公佈。