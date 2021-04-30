仇恨犯罪？屋崙華埠社區領袖陳錫澎遭人從後擊頭

針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

多次出聲發對亞裔仇恨事件、熱心幫助華人維權的屋崙 (奧克蘭)華埠 社區領袖、商會主席陳錫澎，29日下午3時在市中心步行時被人從背後莫名攻擊打中頭部。襲擊者還一度喊出種族歧視的話語。陳錫澎說，遇襲後雙手撐地，一度昏迷片刻，但告訴自己絕對不能倒地，還準備站起來和兇徒勇敢搏鬥，但嫌犯跑步離開。陳錫澎拍到此人背後照片，幫助警方將其逮捕。

陳錫澎只是膝蓋擦破皮，傷勢並無大礙。他說，從攻擊者現場的表現看，認為是仇恨犯罪 。多次呼籲對抗社會不公和仇恨犯罪，自己本人卻遭遇仇恨暴力襲擊，陳錫澎表示，「不會氣餒，越挫越勇。我會呼籲所有受害者，勇敢站出來發聲。」

事發後，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、屋崙市長薛麗比等均致電他問候，表達對罪犯的憤慨。「我還對市長說，好在是我被襲擊，身手敏捷沒大礙。如果是個老人被打中，後果不堪設想，甚至可能喪命。」

屋崙警局第一區（包括市中心、華埠和西屋崙）的指揮官胡克芬（Bobby Hookfin）稱讚陳錫澎一如既往的強硬，能夠拍下嫌犯照片。但表示，並不清楚是否為仇恨犯罪，將調查完畢後，確認何種指控。

雙手撐地 絕不能倒

陳錫澎說，當時步行去拿點資料，正準備去一個被襲擊受害者的家幫忙。事發地位於一家星巴克咖啡店附近，他步行到百老匯大道（Broadway）和8街交界的轉彎位置，聽到後方傳來急促的腳步聲，感覺有個影子飛快衝過來，大喊著種族歧視和罵人的語句。隨後打到他的後腦。

陳錫澎馬上雙手撐地，有一片刻昏迷狀態，「但我跟自己說，絕對不能倒在地上，因為很容易被接著攻擊。」他馬上從地上站起來，還準備和襲擊者搏鬥。對方見勢頭不妙，快速跑開。陳錫澎快速用手機拍照，雖然只是後背照片，但嫌犯的特徵很明顯，穿著舊金山巨人隊（Giants）的衣服，還背著一個包。

陳錫澎趕緊報警，警方也快速趕到，並拉網巡查。沒想到，就在陳錫澎和警方交流之時，他本人又在周邊區域碰到嫌犯，他當場認出。與此同時，警車也根據此前嫌犯照片特徵趕到，將嫌犯抓獲。

陳錫澎（中）此前和警局官員走訪華埠商戶，希望警方多安排警力，增強華埠社區安全。（記者劉先進／攝影）

胡柯芬說，根據陳錫澎拍攝的嫌犯照片，警局抓到一名嫌疑人，且立即詢問確認。目前還不清楚是否為仇恨犯罪，但要調查弄清楚到底發生何事，需要提出何種指控。

並不氣餒 越挫越勇

屋崙華埠春節前後一度發生近20起搶劫暴力，更有三位老人在華埠區域內先後被人推倒，其中兩個是亞裔。針對亞裔的仇恨犯罪一再飆升，陳錫澎多次和市長薛麗比、警局等部門溝通，聯合召開記者會。他還數次和胡柯芬一起拜訪華埠商戶，交流安全事宜。經過他和社區的努力，華埠聯絡警員回歸，再加上義工巡邏，治安大為好轉。

多次呼籲對抗仇恨亞裔暴力事件，沒想到自己也被襲擊，陳錫澎表示，並不氣餒，越挫越勇。越是受到襲擊和打壓，越是要努力發聲、奮起抵抗，「我想呼籲大家，不要因為這樣的襲擊而感到害怕，遇到罪案一定要報警，更加努力的抗爭仇恨犯罪。」