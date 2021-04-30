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加州全保獲美國營救計畫法案補助 估81萬人受益

記者陳程威／灣區報導
加州全保從「美國營救計畫法案」中獲得資金將提供更多的保險援助。（記者陳程威/翻攝）
加州全保從「美國營救計畫法案」中獲得資金將提供更多的保險援助。（記者陳程威/翻攝）

拜登總統早先簽署「美國營救計畫法案」(The American Rescue Plan Act)，其中包括針對中低收入的民眾提供購買保險的補貼。負責將加州民眾與私人商業保險之間提供連結與財政補助的「加州全保」（Covered California）29日舉行線上記者會，介紹了全新的負擔方案與計畫。

加州全保對外事務負責人葛林（Kelly Green）表示，根據「美國營救計畫法案」，所有沒有雇主保險計畫的加州民眾的保費都將低於個人收入的8.5%。根據加州全保的估計，全新的計畫將會使包括8萬的亞裔居民在內的，81萬沒有醫療保險的加州居民受益。同時包括7萬1000名亞裔在內的100萬加州低收入居民將從獲得免費的醫療保險。

葛林同時指出，現有已在加州全保險網絡內的消費者，將自動從5月1日起，獲得保費補助。她呼籲所有還沒有辦理保險的民眾，儘快加入加州全保補貼保險網絡之內。具體情況可以登陸加州全保的官方網站（https://www.coveredca.com/chinese/）查詢。

國會眾議員趙美心(Judy Chu)錄製視頻表示支持。她表示，「美國營救計畫法案」將幫助250萬的中低收入居民，同時全新的健康保險補助計畫將會為合資格的家庭每月減少180元的醫療保險支出。「在過去一年中我們學到的最為重要一點，就是醫療十分重要。」

華裔新移民周美譽（Meiy Zhou）表示，自己移民來到美國已經兩年多了。在一年之前加入加州全保計畫。由於之前她過敏症，要持續長時間的去醫院進行問診。

她指出，若無保險，自己的醫療帳單將會超過上萬元。她自己的保險在全新的補助方案下，也由160元下降到42元。

保險業者游蕙绫（Samantha Yu）表示，自己的許多保險客戶原先都是卡車跟旅行車司機，由於疫情下失業，喪失了公司提供的保險。她說，由於私人商業保險都十分的昂貴，因而最近加入由政府主導的加州全保為很多民眾省下了不少金額。同時由於全新的補助，許多中低收入人士的保費更是降低至每月一元。

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