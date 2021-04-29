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老有所養 加州提案成人健保允納父母

老有所養 加州成人健保擬允納父母

編譯組／美聯社沙加緬度28日電
加州眾議會的一項提案建議，讓成年居民將父母以被撫養人身分加入他們的健康保險。圖為支持這項法案的加州保險局局長萊拉。（美聯社）
加州眾議會的一項提案建議，讓成年居民將父母以被撫養人身分加入他們的健康保險。圖為支持這項法案的加州保險局局長萊拉。（美聯社）

為了提高低收入居民獲得健康保險的比例，加州議員提議允許成年居民將父母以被撫養人身分加入他們的健康保險。提案若獲得通過，將會成為全美首例。

前總統歐巴馬的健保法案允許民眾保留未滿26歲的子女在他們的健康保險計畫中，這項改變廣受歡迎，許多州更將子女年齡上限提高到30歲。現在，加州打算讓民眾把他們將屆退休年齡的父母也納入他們的健康保險計畫中。

這項由加州眾議員聖提牙哥（Miguel Santiago）提出的法案27日在第一次委員會聽證會中獲得通過，若最終能獲得通過成為法律，加州將成為全美第一個實施這項法律的州。

支持這項法案的加州保險局局長萊拉（Ricardo Lara）表示，法案可為家庭省下可觀的金錢，因為家人可以共同使用保險計畫的自付額上限（Out-of-pocket maximum）。

萊拉說：「我們年幼時，是父母把我們撫養長大。現在，在他們最需要我們的時候，應該換我們來照顧他們了。」

不過，商業團體認為，把許多年長者加入他們的團體保險計畫中，只會讓原本就超高的保費更高，視投保員工人數多寡，雇主每年將多支出2億元到8億元的保費，結果只會讓每個人的醫療費用更高。

加州商會（California Chamber of Commerce）政策顧問楊恩（Preston Young）說：「這項法案將使醫療負擔能力問題更形惡化，會讓好不容易走出困境的小型企業雇主再度陷入困境。」

這項法案並不是鼓勵父母放棄他們原有的健保，而加入子女的健保。要符合加入子女健保的資格，父母必須符合國稅局受撫養人的定義，即他們超過50%的生活費用是由子女提供的。

民主黨人士擔心，法案可能因為具有增加雇主和雇員成本的問題而無法獲得通過。

代表聖他羅莎市的眾議員伍德（Jim Wood）說：「我認為這項法案可以幫助更多民眾獲得保險，提供可負擔保險選擇。不過，我覺得，我們應該進一步研究，成本增加會對雇主和雇員造成怎樣的影響。」

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