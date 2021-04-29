社區通力合作 金山華埠小學取餐點恢復

多個社區代表通力合作，讓華埠取餐點得以恢復。（記者李晗 / 攝影）

近期舊金山聯合學區 宣布取消了華埠 一個小學的取餐點，波及成百上千個低收入 學生和家庭的午餐項目。在華埠社區的通力合作之下，這個取餐點正式恢復。

一直以來，聯合學區都會為低收入家庭的學生提供免費午餐。疫情之後，華埠的劉貴明小學（Gordon J Lau Elementary）取餐點每周都會有大量的家庭來排隊取餐。餐食中包括已經烹飪好的午飯以及牛奶、麥片等。早前聯合學區以「人手不足」為理由，宣布取消劉貴明小學的取餐點，引起社區不滿。

4月28日，多位社區代表舉行發布會，宣布劉貴明小學的取餐點在停辦兩個星期之後，將在4月29日（今日）下午2時正式恢復，學生家長可以繼續來劉貴明小學取餐。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示，社區的合作讓這個取餐點能夠恢復，繼續幫助成百上千的家庭。他指出，聯合學區因為人手不足的理由取消，讓華埠的家庭被迫前往田德隆區和列治文區去取餐，在目前反亞裔的暴力情況下，根本沒有考慮到亞裔社區的安危。

一名華裔的譚姓家長就說，自己去了田德隆取餐，發現門是關著的。第二次又去了列治文區取餐，發現人數很少，證明許多原本在華埠取餐的人都沒有過去。

佩斯金透露，他隨即向市府尋求幫助，市府應急管理局（DEM）於是承諾會派出人手支援。但是問題又來了，因為涉及派餐取餐，所以應急管理局所調度的志願者，必須要經過肺結核測試（TB Test）之後才能上崗。

這時佩斯金向東華醫院尋求幫助。東華醫院行政總裁張建清立即表示願意撥出資源，讓這些志願者能夠來做肺結核測試。佩斯金非常感謝東華醫院和張建清對社區的貢獻。

此外，因為現場排隊也需要人維持秩序，博愛文化中心（CCSC）也伸出援手，派出人手來幫助現場的民眾維持秩序，疏導人群。

目前舊金山的小學已經陸續返校上課，尤其是低齡學童。初中、高中預計會在秋季才會開學。劉貴明小學取餐點恢復運作也有助學校回歸正常秩序。