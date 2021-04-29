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舊金山機場 疫後客流量復甦緩慢

編譯組／灣區28日電
數據顯示，舊金山國際機場客流量復甦速度比美國其他機場慢。（Getty Images）
數據顯示，舊金山國際機場客流量復甦速度比美國其他機場慢。（Getty Images）

隨著全美近三分之一人口即將完成新冠疫苗接種，航空旅遊業正在穩定復甦中，但身為美國主要機場之一的舊金山國際機場，復甦腳步卻比其他機場遲緩。

舊金山紀事報（Chronicle）分析美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，簡稱TSA）的數據發現，2020年初美國客流量最大的前50個機場中，舊金山機場客流量復甦的速度相對較慢。這項數據是由耶魯大學教授威廉斯（Kevin Williams）收集整理。

數據顯示，舊金山機場2021年4月初的客流量雖然呈上升趨勢，但比2020年2月1日少了60%，疫情期間客流量最低點出現在2020年4月，比2020年2月1日少97%。

灣區其他主要機場的客流量復甦速度也十分緩慢，聖荷西國際機場4月初的客流量比疫前少53%，主要提供國內航線的屋崙國際機場4月初的客流量比疫前少28%。

舊金山機場發言人雅克（Doug Yakel）表示，舊金山機場旅客大幅流失的主要原因之一，是國際旅遊在疫情期間嚴重停頓。TSA數據顯示，舊金山機場2019年26%的班機是國際航班，美國其他機場的國際航班只占17%。而數據顯示，國際航線客流量復甦速度比國內航線慢。美國2021年1月國內航線客流量與去年同期相比減少60%，國際航線減少76%。

雅克表示，官方預測，舊金山機場客流量要恢復到疫前水準，可能需要4到5年的時間。

不過，舊金山機場正在構思創意方式提高客流量。例如，他們正在對往來舊金山機場和巴黎戴高樂機場之間的航班進行測試，乘客可以使用手機應用程式註冊已接種疫苗、已有抗體，或登機前72小時內檢測結果為陰性的證明。

TSA發言人丹克斯（Lorie Dankers）表示，在可預見的未來，機場會繼續要求旅客保持社交距離、佩戴口罩，TSA員工也會繼續戴著外科口罩和面罩在機場工作。

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