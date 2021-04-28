時代雜誌百大影響力企業 23家在灣區

「時代」雜誌100家最有影響力的公司中，近四分之一在灣區。(美聯社)

矽谷 仍然是一些最強大公司的大本營。有關灣區 企業外流的報導被過於誇大了──「時代」雜誌新公布的全球最有影響力的100家公司名單，就表明了矽谷在世界的地位。

27日公布的這份名單是今年首次編制的，在上榜的100家公司中，有23家在灣區，另外7家在加州其他地方：6家在洛杉磯地區，1家在聖地牙哥。

盡管最近一些公司高調宣布遷往德州和科羅拉多州等成本較低的州，但上榜的64家美國公司中，有近一半都在金州。

這份榜單是在美國經濟經歷了動盪的一年之後發布的，這一年的失業率數字令人震驚，而企業的股票價格卻在飆升。對矽谷的科技明星來說，向網路的一切轉變尤其有利，如總部設在聖何西的Zoom、總部設在舊金山 的DoorDash和總部設在洛斯蓋圖的Netflix，它們已成為日常生活的一部分。

總部位於聖他克拉拉的半導體公司Nvidia的首席執行官黃仁勳（Jensen Huang）告訴「時代」周刊，他預計會出現一個虛擬的Metaverse，在網上反映現實世界。這種願景在科幻書籍和電影中很受歡迎，如「神經外科」和「黑客帝國」。

甚至連支付和貨幣的未來都是由灣區的公司引領的：這包括位於舊金山的支付處理公司Stripe，以及位於聖荷西的PayPal。後者首席執行官舒爾曼（Dan Schulman）說：「人們不願再接觸現金。」

上榜的其他灣區科技公司包括社交媒體巨頭臉書、Nextdoor和推特，以及新興的Clubhouse。還有位於山景城的在線課程提供商Coursera，位於紅木城的籌款平台GoFundMe和位於舊金山的鞋業公司Rothy's。

該名單還包括科技界的中堅力量蘋果和谷歌，主要在非洲國家運營的支付公司Flutterwave和短租公司愛彼迎（Airbnb）的總部都在舊金山。

雖然灣區的公司在名單中比比皆是，但有些公司正在做出離開該地區的動作。總部位於巴洛阿圖的特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）最近搬到了奧斯汀，為特斯拉和總部位於洛杉磯縣的SpaceX公司擴大業務。他在推特上呼籲大奧斯汀地區建造更多的住房。

但榜單顯示，灣區在全球科技的龍頭地位，仍屹立不搖。