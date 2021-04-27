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華人取錢被跟蹤險遭搶 開車到警局解困

記者劉先進／屋崙報導
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）

屋崙華埠居民葉女士表示，朋友的哥哥和嫂子前不久遭人開車跟蹤，懷疑要遭遇搶劫，急中生智之下，將車開到警局門口，對方見勢不妙，逃之夭夭。他們提醒華人朋友，開車要注意。

此案當事人婉拒本報的採訪。葉女士說，8日下午3時許，朋友的哥哥和嫂子開車去取錢，先是到卡斯楚谷（Castro valley）某銀行，接著到聖利安住（San Leandro）一家銀行。取完錢後，兩人開著車返家，距離家門口只一個街區，發現不對頭，後面有一輛車一直在尾隨。但兩人不敢肯定，於是故意在社區內兜了一圈，沒想到後車亦步亦趨，緊追不捨。兩人嚇得不輕，懷疑對方在聖利安住的銀行就已經開始跟蹤，準備到家門口下手。兩人於是決定開車到阿拉米達縣警局附近，對方見勢頭不妙，溜之大吉。

兩人停車後趕緊打電話報警，但因為較為慌張和擔心，沒有看清跟蹤車輛的車牌號碼和車型，報警也貌似效果不大。隨後，兩人又致電聖利安住的銀行得知，只有銀行內部才有監控錄像，室外停車場沒有。兩人只得作罷。「但也想提醒華人朋友，開車一定要留意周邊情況，特別是車後是否有人跟蹤。尤其是到大型超市買東西，或者去銀行取錢，很容易被人盯上，試圖尾隨到家門口搶劫。如果沒有防備，很容易讓賊人得手。」

有匪徒持槍 針對亞裔女性下手

聖利安住警局最近也提醒亞裔居民說，在外面小心，儘量不要單獨出門。尤其是要轉告亞裔市民的妻子和她們的母親，當她們和朋友出去尤其獨自出去的時候要小心。這批匪徒專門針對亞裔女性，多在午餐時間、當市民外出辦事之時，務必要提高警惕。

最近在聖利安住發生數起案件。嫌犯攜帶武器，在商場和銀行停車場，比如在Costco的停車場，跟蹤亞裔女性回家實施搶劫。自一月以來，警局已經收繳很多槍支，都有高容量彈匣，但沒有槍枝序列號（屬於幽靈槍）。有兩個嫌犯，居然承認是針對亞裔下手。

ABC7電視台華裔記者Dion Lim此前也報道，東灣核桃溪有56歲居民吃午餐回家被人跟蹤搶劫。嫌犯車輛停車在路中央，跳出來拿槍搶劫，所幸受害者沒受傷。

警員：停車場要留意周邊環境

屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，目前灣區多個城市有類似的案件，作案者中甚至有未成年人。需要提醒華人，即使在超市停車場中，將貨物放入車中時，也要留意周邊環境，也許罪犯會在暗中觀察，若有人帶著手錶、戒指或首飾，很容易成為賊人跟蹤目標。若發現自己可能被跟蹤，可連續兜圈來判斷對方行蹤。若肯定有人尾隨，不要開車到家，最好開到安全地方再報警。

10日中午，東灣三谷地區布利桑頓（Pleasanton）華人居民陳女士和先生在家門口遭遇劫匪持槍指頭搶劫。劫匪在搶劫後不到2小時被抓。陳女士說，她和先生當天在沃爾瑪購物，懷疑被劫匪跟蹤。布利桑頓警局隊長比爾特（Marty Billdt）表示，沒證據證明是跟蹤還是在社區埋伏作案。他強調，類似尾隨搶劫案件，在市內並不常見，但出現過。重點是開車時要留意周邊情況，防患於未然，遇事趕緊報警。

圖中畫紅圈的車，為劫匪跟蹤駕駛。（視頻截圖）
圖中畫紅圈的車，為劫匪跟蹤駕駛。（視頻截圖）
劫匪正在走出車輛試圖搶劫。（視頻截圖）
劫匪正在走出車輛試圖搶劫。（視頻截圖）
屋崙華埠聯絡警員符美表示，灣區多個城市有類似跟蹤車輛下手案件，作案者中甚至有未成...
屋崙華埠聯絡警員符美表示，灣區多個城市有類似跟蹤車輛下手案件，作案者中甚至有未成年人。需要提醒華人，即使在超市停車場中，將貨物放入車中時，也要留意周邊環境。（記者劉先進／翻攝）

亞裔 華人 華埠

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