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灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

編譯組／灣區26日電
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

接種嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗出現罕見的血栓問題，不只發生在女性身上，灣區一名男子在接種嬌生疫苗後也出現血栓，現在正住院接受治療。

舊金山加大表示，灣區一名經常運動的30多歲的健康男士，本月8日接種嬌生疫苗後出現「疫苗引起的血栓性血小板減少症」（vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia，簡稱VITT），這是嬌生疫苗獲准上市後，全美第一起男性接種後出現血栓的病例。在嬌生疫苗臨床試驗階段，曾有一名25歲男性接種後產生類似症狀，但他的症狀不足以將問題歸因於疫苗。

負責治療這名男性病人的舊金山加大醫師拉維特（Andrew Leavitt）說：「這不是『女性專利』症候群。醫療人員在治療病患時，必須確保自己的想法不受限。」

這名男性接種疫苗後因為背部下方和腿部的疼痛加劇，16日前往舊金山加大急診室求醫，21日住院，接受醫師推薦的靜脈免疫球蛋白（intravenous immune globulin）、抗凝劑阿加曲班（anticoagulant argatroban）和潑尼松（prednisone）進行治療，現在正在康復中，預計數日後可出院。

專家強調，儘管有個別血栓病例，嬌生疫苗仍然十分安全，美國目前已有將近800萬民眾接種了嬌生疫苗，產生血栓副作用的機率僅0.008%。

究竟這個性別差異是否真是因為潛在的生物學差異所造成的，或者只是統計學上的偶然性？在舊金山加大這個病例發生之前，所有嬌生疫苗15個血栓病例都是女性，其中13個年齡介於18到49歲，其他兩個介於50到59歲。和嬌生疫苗成份相似的AZ疫苗（AstraZeneca），它的血栓病例也大多是女性。

舊金山加大正在對非癌性血液疾病（noncancerous blood disorder）進行一項研究計畫，負責這項計畫的拉維特說：「目前血栓病例以女性為主，但病例樣本數過少無法下結論。不過，我相信統計學家不會說：『男性不受影響。』」

疫苗 嬌生 舊金山

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