男子穿大熊服 花12天從洛杉磯走到舊金山

圖為拉里歐斯在路上與警察聊天。(本報檔案照)

身穿大熊服的青年拉里歐斯 (Jesse Larios) 從洛杉磯 出發，一路走了482哩，終於在24日下午抵達終點站：舊金山金門大橋北方的Vista Point。

拉里歐斯抵達Vista Point 時，天空飄著灰雲，強風吹著他的臉頰，他仍身穿大熊服，站在Vista Point 岩岸上。隨後他掏出手機 ，開啟Instagram，將手機攝影頭轉向一群前來道賀的民眾，然後對岩岸下的海浪高喊：「瞧，我的朋友都在這兒！」

33歲的拉里歐斯在一家醫療公司擔任資料管理工作。他4月12日從洛杉磯小東京 (Little Tokyo) 出發時，身上只攜帶一個手機、一個手機充電器、手電筒、盥洗用品、襪子，以及一套大熊服。

穿著這一套笨重的大熊服，拉里歐斯冒著中谷地區高溫，日行40哩路，餓了就在加油站買點心吃。整個旅途中，他只洗了三次澡，其中兩次在卡車停靠站，另外一次在Coaligna 一家旅館 。可是拉里歐斯並沒有在旅館過夜，只向旅館借用一下浴室。

拉里歐斯白日健行時享受他的孤獨，沒有聽任何音樂，也沒有打開播客 (podcast) 聽，只有透過Instagram向他的粉絲報告進展。他有時在路邊睡覺休息，氣候寒冷時就躲在熊衣內取暖，晚上一般睡得很穩。一般而言，旅途中拉里歐斯每天睡眠時間不會超過四個小時。

旅途中有天夜晚，拉里歐斯過於疲乏，躺在5號公路某一出口處附近睡著了，結果被警察喚醒。