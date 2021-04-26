準備秋季重開 柏加大更多教職員將返校

柏加大預計在秋季學期開放面授課程。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大 負責教師事務的副教務長赫梅林（Benjamin Hermalin）、人與文化事務首席總監惠特洛克（Eugene Whitlock）表示，學校正計畫讓更多教職員回到學校辦公，為學生重返校園、8月18日秋季學期重開做準備。

此前，加大已經表示，將準備強制要求學生和教職員在秋季重啟面授課程前，須先接種疫苗 。赫梅林和惠特洛克的聲明說，8月18日，秋季學期開始，希望達到接近正常的運作（close-to-normal operations）。

從2021年6月16日開始，根據加州政府的指導意見，柏加大預計將允許以前遠程工作的教職員，在自願的情況下返回學校工作，但要得到主管和業務部門的批准。從7月12日開始，將要求大多數員工現場辦公，除非他們已與主管簽訂涵蓋7月12日開始的靈活工作協議，協議中規定了靈活的工作時間和/或遠程工作。又或者，員工因為殘疾原因，不能回校上班。

柏加大表示，上述規定並非意味著所有員工都需回歸校園。一些人將繼續在全部或部分時間內遠程工作。暑期教學將採用遠程教學 （除了少數被批准的例外情況），7月12日不適用於暑期教師，儘管他們可能選擇返回校園，但還將進行遠程教學。

柏加大表示，鑑於目前的情況是動態的，學校和教職員的業務單位的計畫可能會發生變化。各單位已被要求現在就開始制定計畫，以助理秋季學期順利開始。 預計許多員工可能會繼續遠程工作或以遠程和現場混合的模式工作。

到6月初，學校除了提供培訓外，還將發布指導方針和靈活工作安排工具包（Flexible Work Arrangement Toolkit），以幫助管理人員和員工如何決定靈活的工作安排，包括靈活的時間表和遠程工作。在此指南準備就緒前，柏加大準備了一份快速入門指南https://bit.ly/3aE5aNe，以幫助教職員從7月開始思考和討論工作模式。

柏加大說，一些教職工可能發現，很難想像在此時現場辦公。計畫取決於較高的疫苗接種率和大多數公共衛生限制的取消，包括在6月15日前對會議和社交距離的限制。上述計畫還假定，到秋天時，親屬照顧將更加普遍，或學校重新全時開放。