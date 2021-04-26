我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

準備秋季重開 柏加大更多教職員將返校

記者劉先進／柏克萊報導
柏加大預計在秋季學期開放面授課程。（記者劉先進 ／攝影）
柏加大預計在秋季學期開放面授課程。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大負責教師事務的副教務長赫梅林（Benjamin Hermalin）、人與文化事務首席總監惠特洛克（Eugene Whitlock）表示，學校正計畫讓更多教職員回到學校辦公，為學生重返校園、8月18日秋季學期重開做準備。

此前，加大已經表示，將準備強制要求學生和教職員在秋季重啟面授課程前，須先接種疫苗。赫梅林和惠特洛克的聲明說，8月18日，秋季學期開始，希望達到接近正常的運作（close-to-normal operations）。

從2021年6月16日開始，根據加州政府的指導意見，柏加大預計將允許以前遠程工作的教職員，在自願的情況下返回學校工作，但要得到主管和業務部門的批准。從7月12日開始，將要求大多數員工現場辦公，除非他們已與主管簽訂涵蓋7月12日開始的靈活工作協議，協議中規定了靈活的工作時間和/或遠程工作。又或者，員工因為殘疾原因，不能回校上班。

柏加大表示，上述規定並非意味著所有員工都需回歸校園。一些人將繼續在全部或部分時間內遠程工作。暑期教學將採用遠程教學（除了少數被批准的例外情況），7月12日不適用於暑期教師，儘管他們可能選擇返回校園，但還將進行遠程教學。

柏加大表示，鑑於目前的情況是動態的，學校和教職員的業務單位的計畫可能會發生變化。各單位已被要求現在就開始制定計畫，以助理秋季學期順利開始。 預計許多員工可能會繼續遠程工作或以遠程和現場混合的模式工作。

到6月初，學校除了提供培訓外，還將發布指導方針和靈活工作安排工具包（Flexible Work Arrangement Toolkit），以幫助管理人員和員工如何決定靈活的工作安排，包括靈活的時間表和遠程工作。在此指南準備就緒前，柏加大準備了一份快速入門指南https://bit.ly/3aE5aNe，以幫助教職員從7月開始思考和討論工作模式。

柏加大說，一些教職工可能發現，很難想像在此時現場辦公。計畫取決於較高的疫苗接種率和大多數公共衛生限制的取消，包括在6月15日前對會議和社交距離的限制。上述計畫還假定，到秋天時，親屬照顧將更加普遍，或學校重新全時開放。

遠程教學 疫苗 柏克萊加大

上一則

仇亞案頻傳 華運會教防身術 前中央警大講師翁啟修示範

下一則

灣區多縣市衛生官員聯合聲明：嬌生疫苗安全

延伸閱讀

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校
打疫苗才能返校 伊州2大學率先強制接種

打疫苗才能返校 伊州2大學率先強制接種
賓大普大 返校前須打疫苗

賓大普大 返校前須打疫苗

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校
瑞柏203學區 逾700名學生居家隔離

瑞柏203學區 逾700名學生居家隔離

熱門新聞

數據顯示，加州新冠感染率已從全美最高降為全美最低。（美聯社）

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

2021-04-24 18:40
咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

2021-04-21 09:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
鮑康如說，唯才是用是科技業的大迷思。（Getty Images）

「曾受性別歧視」 Reddit前執行長鮑康如：對攻擊亞裔事件不驚訝

2021-04-22 14:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期