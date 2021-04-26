屋崙華埠現可疑人車 疑似精神疾病患車流亂竄

華埠近期出現一些可疑車輛或人士。（鄺偉供圖）

平靜一段時間後，屋崙華埠 近期又出現極個別的罪案和其他狀況。屋崙華埠義工巡邏隊和東灣台山同鄉會社安隊表示，最近數日，華埠遇到幾起可疑車輛及人員。另外，還有4家商戶玻璃門被砸，內部被竊賊洗劫。還有疑似精神疾病患者，闖紅燈後在車流中行走，導致安全隱患，被警方帶走。

近期，因為被白人警員沙文扼殺的非裔佛洛伊德案宣判等案件，屋崙市中心多家商店16日晚遭遇縱火、破門等事件。屋崙華埠當時並未遭遇衝擊。但是，華埠21日晚卻遭遇暴力洗劫，至少4家商戶被打破玻璃門，包括一家停業的餐廳，一家保健醫療器材公司和一家理髮店等。華埠去年5月底、6月初被洗劫後，這是華埠一年來遭遇的第二次較為嚴重的破門洗劫事件。

屋崙華埠義工巡邏隊隊長鄺偉表示，21日當天，就有很多稀奇古怪的車輛在華埠到處轉悠。義工在巡邏中平常都要休息15分鐘，因為有類似的可疑車輛，所以停止休息，一直盯著對方。當天下午4時，義工在華埠9街看到一個非裔男子，揮舞匕首。義工拿著雨傘和對方對峙了幾分鐘，此人悻悻離去。

24日上午，義工們拍攝的視頻顯示，有疑似精神疾病患者不顧紅綠燈的交通指示，在川流不息的車流中亂走亂叫，行進中的車輛不得不繞行避開，造成安全隱患。東灣台山同鄉會主席馬作林表示，此人在車流中行走，義工們報警後，警方將其帶走。相關視頻也顯示，數名警員趕到，將此人戴上手銬帶走。

在25日當天，又有疑似精神疾病患者，在一華人超市 四處遊蕩，貌似是向客人要錢，讓去消費的顧客避之唯恐不及。希望政府能投入更多資源，關注精神健康問題。目前華埠商戶遭遇三重打擊，疫情和此前的罪案飆升，以及這些精神疾病患者到處鬧事，店東擔心影響生意。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elanie Peng）表示，，此前，曾有精神疾病患者，貿然走上位於佛利蒙的高速路，不幸被飛速的車輛撞死。為避免這樣的慘劇再次發生，也希望華人朋友在華埠看到任何疑似有精神疾病的患者，做出傷人、自傷或生活不能自理的情況，都可以致電911，講清楚有精神健康危機，需要接受過危機干預培訓的警員（Crisis Intervention Team）到現場幫忙。

「實際上，有精神疾病的人在華埠行走，不顧交通車流，除了他本人有風險，也容易讓駕駛者出事。若駕駛者在開車中為避開患者，也可能導致撞上路人，造成其他安全隱患。」