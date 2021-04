接種100萬劑疫苗 康曲柯士達縣提早達標

康曲柯士達縣 (Contra Costa County) 可望在周日提早達標,為當地民眾接種100萬劑新冠疫苗 。康縣原定於5月31日國殤日周末之前達到接種100萬劑疫苗目標。

康縣公共衛生官員在今年元月曾宣布,將於美國 國慶日7月4日之前替民眾接種100萬劑疫苗。當時康曲柯士達縣全縣只收到約6萬5000劑疫苗。隨後收到大量疫苗供應後,康縣將100萬劑目標提前到國殤日周末。

康縣到23日為止,已替民眾接種99萬3129劑疫苗,目前平常每個工作日康縣替民眾接種約1萬5000劑疫苗。

康縣自從元月份開始,收到大批輝瑞 (Pfizer)、莫德納 (Moderna) ,以及嬌生 (Johnson & Johnson) 疫苗、嬌生疫苗曾一度暫停使用,現在美國疾病防治中心 (the U.S. Centers for Disease Control and Prevention) 已重新批准使用嬌生疫苗。

由於收到大批疫苗,康縣早已在3月30日開放讓所有16歲以上民眾接種疫苗,比加州預定日期4月15日提前兩周以上。康縣已於上周宣布,縣內遭新冠病毒侵襲嚴重地區如安蒂奧克(Antioch) 、康柯德市 (Concrod) 、匹茲堡市 (Pittsburg),以及列治文市 (Richmond) 目前已開放疫苗接種中心,讓地方民眾可以無需預約,直接前往接種疫苗。

根據縣府資訊,康縣16歲以上民眾,已有超過三分之二至少接種了一次疫苗。所有16歲以上民眾,已有44.3%完全接種新冠疫苗。