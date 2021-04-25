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氣象局：灣區周日下雨 本次雨季最後機會

編譯組／灣區24日電
根據氣象局報導，灣區周日下雨，這可能是本次雨季最後一次下雨的機會。（電視截圖）
根據氣象局報導，灣區周日下雨，這可能是本次雨季最後一次下雨的機會。（電視截圖）

根據國家氣象局灣區辦事處指出，灣區周日下雨，不過這可能是本次雨季最後一次下雨的機會，而且對乾旱的情況，或者可能爆發野火危機不會有多大預防作用。

這次灣區周日降雨，將會給灣區各地帶來0.1吋到0.25吋的雨水。山區降雨可能會達到0.75吋。舊金山今年雨季到目前為止總共降雨8.7吋，僅為平均每年雨季降雨量的39%。舊金山機場今年降雨量為7.25吋，僅為平均每年雨季降雨量的38%。

國家氣象局氣象學家羅爾伯 (Jeff Lorber)表示，灣區各地周六子夜時刻過後將開始下雨，然後持續下到周日下午。周日下午起，灣區各地將逐漸放晴。

加州州長紐森上周宣布蘇諾瑪縣 (Sonoma Couty) 與蒙多西諾縣 (Mendocino County) 進入緊急乾燥狀況。馬連縣 (Marin County) 也採取緊急措施，未來兩年內，限制居民用水量。

根據網路保險公司QuoteWizard一項聯邦緊急處理分析報告顯示，加州77%地區將面臨極端乾燥情況。一年前加州只有12.8%地區面臨極端乾燥氣候。Lending Tree 公司亦評估，加州約有3700個房產將面臨野火侵襲的危險。

分析顯示，美國各州今年面臨野火侵襲的危險程度中，加州高居第四位。QuoteWizard資深研究分析師芬詹特 (Nick VinZant) 表示，乾燥情況實在令人恐懼。美國西部約有一半地區與德州超過1100萬個房產將面臨野火的危險。

由於下雨關係，灣區天氣從周六晚間到下周一將稍微涼爽。周三之後將會回升到華氏70多度到80多度之間。周一開始，灣區一周將全都是乾燥無雨的天氣。

周日的風雨剛好達到所謂「潤濕雨」(wetting rain) 的標準，即降雨量超過0.1吋，可能會有減少野火的功效。然而國家氣象局表示，潤濕雨會有短期功效，可是由於雨季降雨量不足，長遠來看，野火爆發危險性仍高。

灣區 加州 美國

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