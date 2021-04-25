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台灣商會12度捐口罩 州眾議員李天明感謝

記者陳程威／聖荷西報導
舊金山灣區台灣商會向社區夥伴合作中心贈送口罩。（記者陳程威／攝影）
舊金山灣區台灣商會向社區夥伴合作中心贈送口罩。（記者陳程威／攝影）

舊金山灣區台灣商會24日在東聖荷西舉行第12次口罩贈送活動。由代表聖荷西的州眾議員李天明（Alex Lee）向社區健康夥伴中心（Community Health Partnership, CHP)捐贈口罩。駐舊金山台北經文處副處長李盈興、美亞社區協進會（AACI）執行長柯里（Sarita Kohli）、舊金山灣區台灣商會會長周信結、金山文教中心副主任徐廣梅、佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）、僑務委員李漢文等都出席了此次口罩捐贈活動。

李天明首先對台灣商會的口罩捐獻表示感謝。他指出，美國常常自詡為「最強大的國家」，但是美國的確需要更加謙卑的跟世界各國進行學習與合作。東亞各國的成功防疫措施值得美國學習與關注。他同時表示，希望能夠更加推動雙方的交流與合作。市議員黃潔宜表示，作為第一代移民，十分開心能夠為社區的安全與健康做出貢獻。

李盈興副處長說，台灣防疫成效有目共睹，雖然疫情在全球肆虐，但是台灣民眾可以正常的生活。台灣也因此在力所能及的情況下為國際社會做出貢獻，包括已經在美西地區捐贈超過百萬個口罩。徐廣梅副主任表示，國際合作是走出疫情的關鍵步驟，台灣願意在抗擊疫情的過程中做出貢獻。

柯里以及社區健康夥伴中心都表示，商會之前就曾在缺乏個人防護設備的時候，雪中送炭為社區捐贈口罩，幫助抗擊疫情。社區健康夥伴中心將持續為幫助社區裡面受到影響最嚴重的群體提供疫苗的支持與幫助。柯里表示，美亞社區協進會專門設立了疫苗接種熱線，電話號碼為408-975-2061，將會提供包含中文在內的多語種服務。同時美亞社區協進會也設立了疫苗接種點，歡迎民眾上網預約進行接種。

商會會長周信結表示，這是商會的第12次獨自或和北美洲台灣商會聯合總會合作口罩贈送，送遍了北加州各縣市。他表示，希望口罩贈送能夠表明「Taiwan Can Help」的宗旨。周信結說，作為社區一員，台灣商會將積極貢獻自己的能力去幫助社區抗擊疫情。

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