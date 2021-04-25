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不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

記者李晗／舊金山報導
多位華裔發起成立華人家長諮詢委員會。（視頻截圖）
多位華裔發起成立華人家長諮詢委員會。（視頻截圖）

舊金山聯合學區正值多事之秋，各種爭議連連，引起華人家長及社區反彈與不滿。長期以來華裔在學區的代表性也不足，因此華人家長自發成立了諮詢委員會，要積極發聲。

4月24日周六，華人家長諮詢委員會（Chinese Parent Advisory Council）正式宣布成立，共計有七位發起成員：周瑞芳、張順儀、馬伊琳、商莎娜、巫世友、曾采薇和招霞。目前委員會並沒有選出主席、會長等領導職位，且仍然還在招募新的家長會員加入。

當前學區的諸多決策引起廣泛爭議，包括44所學校改名，名校洛威爾高中的招生改革，校園重啟的速度，等等。同時激起舊金山政壇地震的還有教育委員高勵思（Alison Collins）涉及歧視亞裔推文事件，以及現在如火如荼進行中的罷免運動。

林謙悅期待華人家長諮詢委員會能夠成為真誠溝通的橋梁。（截圖）
林謙悅期待華人家長諮詢委員會能夠成為真誠溝通的橋梁。（截圖）

華人家長諮詢委員會尚未有對於這些爭議事件作出正式表態，但其中不少成員在個人立場上均反對洛威爾高中改革，同時要求高勵思下台。

馬伊琳在介紹家長諮詢委員會成立宗旨時表示，委員會的目的包括「扭轉學區的方向」，讓學區更加專注在教育上，提高教育質量。同時，當前在學區的各個層級的領導職位中，華人的身影罕見，因此這個委員會也將成為一個華人家長的「練兵場」，讓他們能夠獲得經驗，增加華人家長在學區領導層的參與度。

現任聯合學區教育委員會唯一的華裔委員林謙悅也出席了成立大會。林謙悅表示，非常感謝能夠受邀參與本次會議，讓自己能夠更好的與社區建立聯繫，回應社區的需求。她期待這個華人家長的團體，能夠成為學區領導層與華裔家長之間的真誠溝通橋梁。

林謙悅指出，當前最重要的事情，就是在疫情慢慢好轉之際，讓學童能夠安全返校上課。疫情爆發以來，舊金山聯合學區的校園關閉超過一年，現在才陸續重啟。主流政界對於舊金山校園重啟也有諸多指責。林謙悅自己本身也是聯合學區的華裔家長。她的兩個小孩均在學區內就讀高中。

如果想要加入，可以點擊鏈接填寫信息：https://docs.google.com/forms/d/13QkXEk-VcBWNNdVIcOyL2SGx3xXc6f9cQoVah48izJ0/ 。

華人家長諮詢委員會正式成立，共計有七位發起成員。（截圖）
華人家長諮詢委員會正式成立，共計有七位發起成員。（截圖）

學區 華人 舊金山

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