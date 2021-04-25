沒意外… 專家：加州經濟正在復甦

經濟學家認為加州經濟即將復甦，但必須在沒有意外發生的情況下。(圖取自電視截圖)

加州 經濟可能正以比整個美國更快的速度自新冠疫情 導致的經濟衰退中復甦。但專家警告，有關經濟快速增長的樂觀預測，取決於一個關鍵假設：沒有意外。洛杉磯加大 安德森經濟預測中心(UCLA Anderson Forecast)主任柯斯格柏(Jerry Nickelsburg)表示，短期的潛在風險，是疫情無法如所預料地減緩和受控。

儘管嬌生一劑式疫苗暫停施打，疫苗接種仍在持續，但衛生專家擔憂有更多傳染力更強的變種病毒出現。變種冠狀病毒首先在紐約發現，西海岸與灣區近來也發現變種病毒，確診病例再次增加。如有另一波疫情與隨後可能重新啟動的關閉規定，將會對已受到疫情嚴重影響的商業造成新的衝擊。

不過，柯斯格柏仍期待，酒吧與餐館需求回溫。儘管失業率仍高，加州3月份失業率為8.3%，幾乎是2020年3月失業率4.5%的2倍，但和以往經濟衰退不同，食品服務工作者將很快回到正在等他們上工的崗位，「當民眾不再害怕、也被允許重返喜歡的餐廳與酒吧時，也意味著他們將很快回到工作崗位。」

即便是搬遷或有更多遠距工作，也將不會威脅灣區經濟的復甦，人們可能較少通勤到舊金山，還是會到離家較近的地方購物與外食，「可能是到東灣，而不是去舊金山吃午餐。」甚至在疫情期間受到打擊最嚴重的旅遊業，也出現了一絲曙光。柯斯格柏認為，國際旅遊業似乎將不可能在短時間內恢復，但有更多美國人準備好了去旅行，因為許多國家仍努力控制疫情，許多人可能轉向在國內度假。

洛杉磯加大安德森預測中心預估，加州今年平均失業率將為6.8%，2023年將降至4.1%。最近的經濟數字相當樂觀，該中心將2021年全國GDP增長預估提高至7.1%、2022年增至4.6%。

然而，對於許多加州人來說，經濟改善仍未立即實現。

東灣佛利蒙的餐館業主馬修(Theodoros Matheou)表示，戶外用餐已帶進些收入，但到了下午3時，對許多顧客來說又冷又有風，不願在戶外就餐。期望全面接種疫苗後，會有更多消費者再次回到室內用餐。此外，他也說，見到勞動力市場緊縮的跡象，至少對於餐飲業來說，「一些餐飲工作者找到了其他工作，或是失業救濟金比薪水還多，使他們無意返回原來的工作。」