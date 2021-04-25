沒意外… 專家：加州經濟正在復甦
加州經濟可能正以比整個美國更快的速度自新冠疫情導致的經濟衰退中復甦。但專家警告，有關經濟快速增長的樂觀預測，取決於一個關鍵假設：沒有意外。洛杉磯加大安德森經濟預測中心(UCLA Anderson Forecast)主任柯斯格柏(Jerry Nickelsburg)表示，短期的潛在風險，是疫情無法如所預料地減緩和受控。
儘管嬌生一劑式疫苗暫停施打，疫苗接種仍在持續，但衛生專家擔憂有更多傳染力更強的變種病毒出現。變種冠狀病毒首先在紐約發現，西海岸與灣區近來也發現變種病毒，確診病例再次增加。如有另一波疫情與隨後可能重新啟動的關閉規定，將會對已受到疫情嚴重影響的商業造成新的衝擊。
不過，柯斯格柏仍期待，酒吧與餐館需求回溫。儘管失業率仍高，加州3月份失業率為8.3%，幾乎是2020年3月失業率4.5%的2倍，但和以往經濟衰退不同，食品服務工作者將很快回到正在等他們上工的崗位，「當民眾不再害怕、也被允許重返喜歡的餐廳與酒吧時，也意味著他們將很快回到工作崗位。」
即便是搬遷或有更多遠距工作，也將不會威脅灣區經濟的復甦，人們可能較少通勤到舊金山，還是會到離家較近的地方購物與外食，「可能是到東灣，而不是去舊金山吃午餐。」甚至在疫情期間受到打擊最嚴重的旅遊業，也出現了一絲曙光。柯斯格柏認為，國際旅遊業似乎將不可能在短時間內恢復，但有更多美國人準備好了去旅行，因為許多國家仍努力控制疫情，許多人可能轉向在國內度假。
洛杉磯加大安德森預測中心預估，加州今年平均失業率將為6.8%，2023年將降至4.1%。最近的經濟數字相當樂觀，該中心將2021年全國GDP增長預估提高至7.1%、2022年增至4.6%。
然而，對於許多加州人來說，經濟改善仍未立即實現。
東灣佛利蒙的餐館業主馬修(Theodoros Matheou)表示，戶外用餐已帶進些收入，但到了下午3時，對許多顧客來說又冷又有風，不願在戶外就餐。期望全面接種疫苗後，會有更多消費者再次回到室內用餐。此外，他也說，見到勞動力市場緊縮的跡象，至少對於餐飲業來說，「一些餐飲工作者找到了其他工作，或是失業救濟金比薪水還多，使他們無意返回原來的工作。」
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