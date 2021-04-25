金山市長專欄╱公共圖書館總館 5月3日起重新開放

1

親愛的讀者們：

隨著舊金山 繼續支援聯合校區安全地重新開放學校，我們也明白逐步重新開放圖書館 的重要性。大家確實想念圖書館，雖然我們已經適應圖書館所提供的更多的選擇和在線資源，但沒有什麼比親自瀏覽書架和挑選書本更為重要。

正因如此，我們宣布了舊金山公共圖書館總館將於年5月3日星期一開始重新開放，提供有限度的室內服務，圖書館一樓將重新開放。 在5月17日的那個星期，華埠公立圖書館和米慎灣分館也將重新開放。根據職員人數及市內重開進展，總圖書館內其他樓層及各區分館將重新開放。

3

上述圖書館的工作時間如下：

5月3日星期一 ：舊金山總圖書館一樓

Larkin 街 100 號 (Grove 街入口）

營業時間：週一至週六，上午10時至下午5時半；週日中午12時至下午5時半

5月17日，星期一：華埠公立圖書館

跑華街1135號

營業時間：週一至週五，上午10時至下午5時半

5月18日星期二：米慎灣分館

四街960號

營業時間：週二至週六，上午10時至下午5時半

舊金山公共圖書館還推出計劃，讀者可以進入圖書館內借閲書籍、音樂、電影等，亦可以免費在50分鐘內使用公共電腦、打印機和復印機等，在現場還書及取得一些重要的讀者服務。

所有讀者都必須繼續遵守安全要求和圖書館規則，包括社交距離和佩戴口罩。為了公眾和圖書館職員的安全，館內將不會設有坐椅，學習和會議室亦不會開放，目前群組活動亦不允許。

最後，我要感謝所有圖書館職員以及所有政府員工在一年多來與舊金山一同應對新型冠狀病毒疫情 及提供重要的基要服務。他們的工作發揮了關鍵作用，包括擔任了不同職務的救災人員。圖書館職員支援了舊金山的食物派發中心、檢測中心、學習中心及避疫酒店等重要場所。圖書館職員亦正繼續擔任病例追踪員和調查員，努力減緩病毒在社區的傳播，並參與新型冠狀病毒指揮中心的外展工作、翻譯、文書和通信工作。

隨著舊金山繼續重新開放並從新型冠狀病疫情中恢復過來，更多的圖書館職員開始重新投入疫情前的工作，使舊金山能夠逐步恢復親身的圖書館服務。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德