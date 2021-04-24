留下一疊鈔票… 金山華埠車禍 不是搶案是詐欺？

案發現場地上，厚厚一疊百元大鈔。（取自社交媒體）

4月23日周五下午，舊金山華埠 發生一起離奇的車禍 ，有一疊厚厚的現金鈔票在案發現場的地上，疑似一起搶錢而釀成的車禍，引起了不小的轟動。

然而，隨著案件細節逐漸曝光，整個事件隨後大反轉。並不是人們猜測的搶錢引起撞車，而可能涉及一起「銀行詐欺 「（fraud）案件。

當天下午1時左右，在華埠商戶的多個微信群內，開始有照片和視頻傳出，顯示在華埠都板街（Grant）和華盛頓街（Washington）街一帶有車相撞。照片顯示，厚厚的百元現金大鈔也留在了現場的地面上，同時警員追捕的畫面也被視頻拍下，有警員壓住一名疑似嫌犯的視頻畫面。

華埠發生一起離奇的車禍，背後疑似另有隱情。（取自社交媒體）

警局官方在一份聲明中說，華埠巡邏警員在12時54分左右聽到「巨響」（loud sound），並且觀察到人群異常，趕到都板街的現場之後，發現有一輛車撞到了附近停在路邊的另一輛車。有一名男子從現場跑走，到場的警員直接追了上去。

在聲明中，警方沒有提及受害人、逮捕的信息。同時警方也並未直接提到搶劫等字眼，但是許多民眾根據視頻和照片，以為此案是搶劫有關。

然而，隨後社區內開始流傳另一個故事版本，指嫌犯其實涉及銀行詐欺，取出了大量現金，隨後腸有搶錢事件發生。至於撞車的起因，則可能是有劫車，也可能是嫌犯準備好的逃逸車輛在逃跑時發生事故。但總體而言，細節仍然不清晰，而且官方並未證實任何說法。

據悉案中涉及的銀行是美國銀行（BofA），同時涉案的現金據說已全部尋獲。

對於銀行詐欺的說法，警方在官方回應表示正在調查之中，也確實正朝著「可能是銀行詐欺」的方向調查。警方也呼籲認識知情人士都可以向警方報案。對案件有了解的民眾可以撥打1-415-575-4444，或者發送短信TIP至TIP411進行短信爆料。