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頭髮留證據…華男深夜返家遭砍傷 1嫌犯被捕

記者李晗 / 舊金山報導
案發現場，被搶劫和砍傷後的李智靈坐在台階上。（取自Gofundme）
案發現場，被搶劫和砍傷後的李智靈坐在台階上。（取自Gofundme）

本報之前曾經報導，舊金山灣景區一名華裔男子，此前深夜步行回家時遭到搶劫，並被嫌犯用刀砍傷。舊金山警方正式宣佈，已經逮捕涉案的一名嫌犯。

案發在4月10日的舊金山灣景區（Bayview）。53歲的美國郵政（USPS）技術人員、來自香港的移民李智靈在深夜10時30分左右步行回家，遭到嫌犯搶劫襲擊，並被刀刺傷頭部，身上也留下刀傷。有現場照片顯示，李智靈當時頭破血流。嫌犯隨後搭乘車輛逃逸，隨後李智靈被緊急送醫，在4月15日時出院。

李智靈在接受傳媒採訪有表示，當時和嫌犯有發生打鬥，所以現場留下了嫌犯的頭髮樣本。警方也在聲明中表示，從當時案發現場收集到人的頭髮證據。此外，現場也有監控攝像拍到事發經過，涉案的刀具也在現場被尋獲。

嫌犯有搶劫前科 現正保釋中

案發六天之後，4月16日，警方根據頭髮的DNA信息，抓捕了28歲的嫌犯西姆斯（Clarence Sims）。西姆斯被控搶劫，使用非槍械的致命武器襲擊，以及違反保釋規定等罪名。根據舊金山警方的說法，西姆斯在2018年12月曾經捲入一場持槍搶劫，現在還處在保釋期間。

李智靈家屬獲悉抓捕之後，表示感激警方的辦事效率。

本報此前報導事件之後，一名善心讀者吳犖佳也捐出自己的車輛給李智靈，讓他們的家庭能夠獲得代步工具。網絡上也有支持李智靈的眾籌項目，當前的募捐金額已經超過4萬5000元。網址是：https://www.gofundme.com/f/chi-ling-lee-fundraiser。

舊金山 美國郵政 香港

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