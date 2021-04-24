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趕工搶修 加州大索爾1號公路提前恢復通車

編譯組／大索爾23日電
一號公路在風暴中坍塌的路段重新開放。(美聯社)
一號公路在風暴中坍塌的路段重新開放。(美聯社)

加州景色宜人的一號公路在冬季風暴中坍塌的一個路段於23日重新開放。州長紐森（Gavin Newsom）和施工人員一起站在剛剛鋪設並已劃好標識的嶄新路面上，共同慶祝這條往返於大索爾的主要幹線重新投入使用。這條幹線每年吸引了數以百萬計的遊客來到這個著名的沿海地區遊覽。

州長紐森在一號公路重新開通儀式上致詞。(美聯社)
州長紐森在一號公路重新開通儀式上致詞。(美聯社)

「別說加州，就是在世界任何地方，也很少有比一號公路更具標誌性的路線。這條路對當地的經濟、對這個地區及所有加州的人民來說都是無價的，」紐森說，「在重建的時候，我們充分意識到沖毀這段公路的境況在未來會變得更加常見。在加固基礎設施的同時，我們必須時刻考慮到氣候的反彈」。

這條公路自1月28日以來一直關閉，當時大雨沖下野火燒過後留下的大量泥漿和碎片，將150英尺（46米）長的一大塊公路沖入大海。

2017年的風暴也曾造成滑坡，大索爾因此被關閉了一年多的時間。

一號公路在風暴中坍塌，修路工人在緊張施工搶修。(美聯社)
一號公路在風暴中坍塌，修路工人在緊張施工搶修。(美聯社)

這一次，工作人員在3月初開始用壓實的泥土填補下面的峽谷。加州交通廳說，他們每周工作七天，每班工作近12小時，以至修復這段道路的進程能夠比計畫提前近兩個月。乾躁的天氣和越來越長的白晝也幫了大忙。

加州交通廳說，公路重新開放後，工作人員將對修復好的路段上方的主要排水系統進行更換，以便防範未來的泥石流、海平面上升和海岸侵蝕。他們還將用整個初夏時間著手做景觀美化和安裝護欄的工作。

該機構說，這項工作估計將花費1150萬元。

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