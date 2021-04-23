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議會通過 加州首位菲裔檢察長 邦塔自許「人民律師 」

編譯組／美聯社沙加緬度22日電
菲律賓裔的邦塔正式成為加州新任檢察長。（美聯社）
菲律賓裔的邦塔正式成為加州新任檢察長。（美聯社）

美國對種族公義和執法人員角色進行激辯之中，加州立法議員22日正式通過史上首位菲律賓裔檢察長的任命。

邦塔（Rob Bonta）是加州首位菲律賓裔檢察長，也是繼賀錦麗（Kamala Harris）之後加州第二位具有亞裔血統的檢察長。

加州民主黨韓裔參議員閔大衛（Dave Min，音譯）說：「這是在正確時間做出的正確選擇。我們亞裔社區正在遭受前所未有的仇恨和暴力，正在面對一連串種族動盪、國內恐怖主義、槍枝暴力氾濫、執法改革等挑戰。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）上個月提名49歲代表阿拉米達市的眾議員邦塔接替貝西拉（Xavier Becerra）出任加州檢察長。貝西拉因為接任美國衛生部部長離職。

加州眾議會在共和黨議員棄權的情況下，以62票一致通過邦塔的任命，參議會則以29票對6票通過，三名共和黨議員沒有投票。

加州共和黨黨團主席貝茲（Patricia Bates）表示，共和黨對邦塔進步派的從政紀錄感到憂心，但對他的承諾感到放心。貝茲說：「在涉及到影響我們選民的議題上，他非常努力扮演好平衡兩黨的角色。」

貝茲坦承，共和黨不支持邦塔的提名，但說：「我們認可他為這個職務做出的承諾和表現出的熱情，我們祝他一切順利，非常期待在未來幾年中與他合作。」

加州參議員斯納金（Nancy Skinner）表示，邦塔是在公眾對加州司法系統公正性進行嚴格檢視之際接下這項職務，他將負責執行立法會剛「透過種族平等觀點」通過的新法，包括一項要求檢方調查多起警員開槍致死案的法律。

邦塔在任命獲得通過後表示，他視檢察長為「人民律師」。

邦塔說：「檢察長的職責就是：為普通人、弱勢群體、沉默者、處境困難者、需要有人為他們主持公道者、遭受傷害者、被虐待者而戰，以及反擊過度使用權力或濫用權力的當權者。」

加州 共和黨 美國

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