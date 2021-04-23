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史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

編譯組／綜合22日電
加大、州大和史丹福大學22日宣布，學生和教職員必須接種新冠疫苗才能重返校園。（美聯社）
加大、州大和史丹福大學22日宣布，學生和教職員必須接種新冠疫苗才能重返校園。（美聯社）

在全美各個學校和企業努力研究如何在未來幾個月安全重開之際，史丹福大學22日宣布，學生和教職員必須接種新冠疫苗才能重返校園，加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）也計畫跟進。

史丹福大學22日表示，他們要求今年秋季要回到學校的所有學生和教職員必須先接種新冠疫苗，部分豁免可以被允許，但未接種疫苗者必須定期接受檢測。校方表示，他們會持續評估教職員的疫苗接種情形。

加大和州大也表示，他們也準備強制要求學生和教職員在今年秋季重啟面授教學前，必須先接種疫苗。

州大22日表示，他們打算要求所有進入學校的人都必須接種疫苗。州大發表聲明說：「在州大對現有免疫規定做出修改之前，州大將與州大學生會、州大學術評議會（CSU Academic Senate）和工會共同合作防疫。」州大補充，若有健康和宗教的理由，可以豁免接種疫苗。

州大學生會會長庫萊比特（Zahraa Khuraibet）表示，州大還未正式落實這項計畫，但很快就會開會進一步了解學生是否願意接受這個規定。不過，庫萊比特說：「我們一直鼓勵學生接種疫苗。」

準備提出類似計畫的加大也說：「加大非常鼓勵學生、教師、學術人員和職員自動接種疫苗。」

考慮到要重回校園上課，加大學生會會長阿拉薩辛恩（Aidan Arasasingham）認為，加大要求接種疫苗的規定是合理的，大部分學生也支持這項決定，只要加大不忽略公平性問題。

州大22日發出的聲明內容顯然與月初的說法不同。州大4月初說：「根據州大總法律顧問辦公室的建議，以及和美國其他高等學府的律師進行討論後，州大決定，不會將要求所有員工和學生接種新冠疫苗，作為保有工作和就學資格的條件。」

州大總校長卡斯楚（Joseph Castro）22日說：「這是美國大學針對新冠疫情制定的最全面、最重要的計畫。」

加大總校長德雷克（Michael Drake）發表聲明說，接種疫苗可以幫助學生重回校園。本身也是醫師的德雷克說：「接種疫苗是民眾保護自己、親友和校園社區的重要一步，同時可協助結束疫情。」

加大和州大共有33所分校，學生和教職員人數超過100萬人。

疫苗 加州大學 美國

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