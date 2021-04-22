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1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

專家：接種新冠疫苗後仍會感染 機率極低

記者李晗／舊金山報導
白幹榮醫師分析「突破性感染」的案例。（視頻截圖）
白幹榮醫師分析「突破性感染」的案例。（視頻截圖）

新冠疫苗的接種都在穩步進行中，現在在舊金山，凡是16歲以上的民眾都可以接種。但是，也不時有傳出，已經接種疫苗的民眾，仍然還是會感染新冠病毒。對此，專家則指出，的確是有發生接種後感染的事件，但是機率極低。

舊金山衛生局的華埠分局局長白幹榮（Sunny Pak）在一次媒體座談上表示，這就是所謂的「突破性感染」（Breakthrough infection），指雖然已經打了針，接種了疫苗，仍然有可能感染新冠病毒，即「突破」了疫苗的保護。

白幹榮指出，這個並不是新鮮事，因為以前在打流感疫苗的時候，也是會發生這樣的事情。就是有民眾在打了流感疫苗之後，仍然還是感染了流感。但是白醫師強調，這樣的案例是會發生，但是非常「不尋常」，機率是微乎其微。

據悉，全美已經有7500萬人接種了新冠疫苗，但是上述的突破性感染的案例大約是5800例，也就是機率是低於萬分之一的。因此白醫師建議，如果民眾有機會能夠接種疫苗，都要盡快接種。雖然現在嬌生（J&J）疫苗暫停，但是莫德納、輝瑞的疫苗則還是在繼續接種當中。

白醫師說，接種之後並非是完全不會感染，而是感染病毒之後產生極其嚴重症狀、入院甚至死亡的機率會大大降低。他也建議民眾在接種之後要繼續勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

至於嬌生疫苗暫停的事件，白醫師補充說，血栓這一類的不良反應，還是非常罕見的。但是衛生官員為了確保人民安全所以還是選擇暫停。至於何時會恢復嬌生疫苗的接種，大概本周五會有更多消息。白醫師建議如果接種嬌生之後，三周之內有不尋常的不良反應，要及時告知醫師、去急診室求醫。

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