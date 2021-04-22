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舊金山小型商業管理太官僚？ 華裔花20萬開不成店

編譯組／灣區21日電
舊金山選民去11月投票通過H提案，期望促使小型商業的未來更有希望，但實情並不如此。(Getty Images)
舊金山選民去11月投票通過H提案，期望促使小型商業的未來更有希望，但實情並不如此。(Getty Images)

于傑生(Janson Yu，譯音)在舊金山開設冰淇淋店的夢想已正式化為泡影，他花了16個月、耗資15萬元試圖在舊金山第20街與Valencia街開設「Matcha n' More」冰淇淋店，卻未能成功，成為舊金山小型商業管理過度官僚主義與昂貴程序的象徵，這也是選民去年11月投票通過H提案的理由，期望促使小型商業的未來更有希望。

但令人難過的是，提案通過後又過了六個月，于傑生的冰淇淋店仍不會開幕，還增加5萬元支出，他最後放棄了計畫。H提案生效後的四個月中，僅有兩家小型商業主獲得加急許可通過。于傑生說，開店計畫變成一場惡夢，他或許未來某天會在其他某個地方開業，但絕不會在舊金山。現年30歲在舊金山長大的他，育有兩子，也有龐大的債務。

于傑生的遭遇讓舊金山小型商業委員會主席拉瓜納(Sharky Laguana)心痛，他認為，絕對沒有理由，在一個長期空置的地方開業，需要花費如此多的錢。

于傑生原本於2018年計畫開設綠茶口味霜淇淋店，花費數月時間尋找店面，終於在2019年6月找到第20街店址、以月租7300元租下。聘請一名建築師繪製草圖升級電力與衛生系統，計畫建設櫃台並安裝廚房設備，建築結構與外觀則沒有打算更改。

聽起來相當容易，但在舊金山並非如此。

于傑生向舊金山建築物檢查部門遞交計畫。然後，舊金山計畫部門要求他通知店面150英尺範圍內鄰居、看看是否有人反對。其中有人反對開新店，來自另一家冰淇淋店競爭對手。這代表著他必須聘請律師並且在計畫委員會上進行聽證會。6月11日聽證會上有64人，大多數是兩家冰淇淋店的友人。

最後于傑生獲得批准，但卻陷入舊金山永無止境的安全許可申請程序中。建築物檢查部門線上許可申請追蹤顯示，于傑生面臨15個關卡以確保可獲得許可，包括眾多個部門審批。最後還有公共衛生部門，儘管去年12月已審查完成，但還有欠款許可費用。

即便他花費了20萬元租金、聘請一名建築師、一名律師以及裝備與費用等支出後，還需支付至少12萬元建築費用。在疫情期間，由於店內顧客人數限制，也無法如期開業。她最後決定不值得開店。於此同時，他的親戚已在德利市開設指甲沙龍店，開店準備費用僅是他花費的一小部分，且僅用了數月時間。

舊金山 租金 疫情

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