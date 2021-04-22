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柯瑞手冷 勇士不敵巫師 季後賽仍有望

記者劉先進／舊金山報導
勇士柯瑞（左）賽後與巫師的比爾擁抱。（路透）
勇士柯瑞（左）賽後與巫師的比爾擁抱。（路透）

過去11場比賽場均40分、開啟「殺神」瘋狂得分模式的柯瑞，21日晚神奇不再，三分14中2，只得到18分7籃板8助攻，金州勇士客場114比118不敵華盛頓巫師，賽季兩次面對巫師都吞下敗果。

本場被譽為得分王之戰，柯瑞場均31.4分，巫師的比爾（Bradley Beal）場均31.1分，兩人霸占得分王前兩席。柯瑞過去11場命中率為54.1%，生涯21次單場投進10個三分以上，為NBA最多。考慮到柯瑞的超級手感，巫師的防守策略非常堅決，包夾他出手，另一人埋伏在傳球線路上斷球。柯瑞全場送出6個失誤，對手屢屢打出快攻襲擊。

勇士一度大比分落後，但在第三節四分多鐘打出22比4的衝擊波反超。末節兩分多鐘勇士還領先，卻忽然陷入得分荒，比爾、韋斯布魯克（Russell Westbrook）接連突破攻筐，又有射手投進三分。最後20秒，勇士落後2分，果斷包夾斷球，維金斯接傳球後卻丟掉近在咫尺的扳平上籃得分，勇士惜敗。

巫師的比爾29分10籃板4助攻，韋斯布魯克14分20籃板10助攻。勇士替補表現優異，胡巴（Kelly Oubre, Jr.）24分9籃板，普爾（Jordan Poole）三分10中6得到22分，格林六犯離場，入帳8分4籃板8助攻3抄截。勇士目前排名西區第10，賽季還剩下13場比賽，其中有9個主場。把握好主場優勢，仍有希望進軍季後賽

勇士 柯瑞 季後賽

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