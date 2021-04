三年槍殺兩人 丹維爾警員被控罪

錄像顯示,持刀民眾威爾森與警員赫爾對峙,不到40秒時間,就從爭吵演變成致命的槍擊案。(圖取自電視截圖)

東灣丹維爾市警員赫爾(Andrew Hall)21日被控過失殺人罪。根據康曲柯士達縣警局公布的錄像資料,上個月發生的持刀民眾與赫爾對峙,不到40秒時間,就從爭吵演變成致命的槍擊 案。此外,赫爾2018年在一起低速追趕過程中,也曾開槍擊斃一名嫌犯。赫爾21日被控過失殺人(felony voluntary manslaughter)及攻擊重罪(felony assault)。

3月錄影內容來自赫爾身上配戴的隨身錄影機,他當時處理回應一男子在680州際公路Sycamore Valley Road路段向駛過車輛丟擲石頭的舉報。當也接近繁忙路段,看到威爾森(Tyrell Wilson)穿越馬路,兩人互相接近,威爾森問警員是何方神聖並陷入口頭爭吵。威爾森右手拿一把刀,他告訴赫爾:「別碰我,否則會有麻煩。」(Don't touch me or you'll see what's up)。赫爾手指自己警徽,並命令他放下刀。

幾秒後,威爾森停止用刀威脅動作,走靠近赫爾並說:「殺了我。」(kill me)赫爾隨後開了一槍、威爾森立即倒地。在錄影內容中,至少聽到有一人在事發路口停車大喊:「你不必射殺他。」(You didn't have to shoot him.)

康曲柯士達地區檢察官貝頓(Diana Becton)宣布,2018年赫爾值勤期間,還在丹維爾市中心一場追緝行動中,向阿博萊達(Laudemar Arboleda)開了9槍將其打死,赫爾因此被檢察官以重罪指控。當時,警長希爾德斯(Allen Shields)說,赫爾擔心生命受到威脅而開槍。

但檢察官貝頓駁斥這個說法。貝頓表示,霍爾對阿博萊達的追捕行動中,使用不合理且不必要的武力,危及他的生命,並且危及附近地區同僚與民眾的生命。執法人員與大眾互動時,必須以專業與合法方式行事。赫爾的行動加深了持續培訓與改善對精神病患者協調反應的必要性。

本月初,民權律師貝瑞斯(John Burris)代表威爾森的家人對赫爾、丹維爾鎮及丹維爾警局起訴。貝瑞斯也代表阿博萊達家人,對丹維爾市與縣府提出過失殺人訴訟。貝瑞斯21日在聲明中表示,延誤起訴赫爾特別讓人傷痛,因為他近來又在非常可疑情況下槍殺威爾森。若早些起訴赫爾,威爾森可能還活著。

丹維爾市議會也針對此發表聲明,表示對兩起悲劇案件深感歉意,導致兩人喪生。在案件進行2年半審查後,尊重地方檢察官有關指控與決定。發布有關威爾森槍擊有關錄影內容至關重要,公眾有權知道槍擊期間與之後的案件事發經過。