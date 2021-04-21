跪頸案╱華埠提早打烊 商戶用木板加固門窗

擔心暴力事件，屋崙華埠普遍安裝木板。（記者劉先進 ／攝影）

經過兩天10多個小時的討論，陪審團成員對用膝蓋扼殺非裔佛洛伊德的明尼蘇達州白人員警沙文定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將在8周後宣布量刑。屋崙 Liberation 公園預計會有遊行 示威。屋崙副警長波頓（Christopher Bolton）20日在線上討論會表示，為防止當晚的暴力事件出現，警方嚴陣以待，希望控制好遊行人群，也會抓捕違法者。

擔心暴力事件，屋崙華埠普遍安裝木板。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 義工巡邏隊隊長鄺偉表示，因為擔心最近會有人利用遊行集會暴力打砸搶，華埠大多數商家都提前關門，到下午5時許，華埠就空蕩蕩的。

日前示威 近50人縱火攻擊

對於上周五晚的暴力行動，副警長波頓表示，警方的首要任務，是維護受憲法保護的言論自由，以及自由集會權利。即使沒有許可證，如果人們想在街上和平遊行，他也支持。16日上周五晚上8時30分到9時之間，屋崙市中心遊行的人估計有250人。他們理所當然感到不安，想要表達憤怒。但遊行中，有25到50人不在乎傳遞何種訊息，反而利用人群的優勢進行破壞、縱火和攻擊行為。這些人，多數來自屋崙市外。

波頓表示，這些人攜帶武器和暴力工具，如扳手、錘子、湯罐頭等。他們向警官頭上扔玻璃瓶、磚頭等物體。警方在抗議現場扣留違法人員後，繳獲斧頭、劍和槍枝。這些都是非常危險的行為，絕對不能容忍。和平、合法示威，與警員部門合作，以實現更多的改革，與違法暴力示威之間，有明確的界限。

屋崙副警長波頓表示，為防止當晚的暴力事件出現，警方嚴陣以待，希望控制好遊行人群，也會抓捕違法者。（記者劉先進／攝影）

副警長波頓：不能容忍破壞行為

1992洛杉磯騷亂中，波頓就是加州國民警衛隊的成員，已在執法部門工作22年。他表示，在屋崙控制遊行人群，多數情況，不會害怕生命受威脅。但去年年中的遊行例外，易燃的雞尾酒四處潑灑，試圖點燃傷害警員。警方還繳獲手槍、刀子和斧頭。

波頓表示，考慮到弗洛伊德案件的判決結果，民眾期待的不同情緒，要未雨綢繆，準備應對20日晚可能的示威活動。必須為人群管理做好準備。在最好的情況下，通過聯絡與溝通促進遊行的人群管理，抓住戰術上有利的機會，針對違法行為進行刑事犯罪逮捕。他強調，警局不能容忍有計畫的煽動暴力行為。社區商家已經遭到疫情影響，不能再讓暴力行為破壞。

擔心打砸搶 華埠路上行人稀少

雖然16日晚暴力事件未衝擊華埠，但記者走訪發現，有商戶在加固門窗。有銀行甚至緊急請裝修工人在外面現場作業加固。

鄺偉表示，佛洛伊德案宣判，再加上全美近期有數起警員槍殺非裔事件，各地出現抗議潮。屋崙市中心16日出現暴力事件。華埠也嚴陣以待，多數商家都提前關門下班，到下午4時30分、5時許，路上行人稀少，街上空蕩蕩。

華埠9街福田雅舍健康食品中心東主Carol Liao表示，從上周五的暴力事件起，最近數天店鋪均提前打烊。華埠不少商戶在去年5月底安裝的加固木板，到如今都沒有拆下。她的店鋪旁邊是金鋪和酒莊，都安裝了木板，如果自己貿然拆下，會讓賊人以為不怕打砸，容易成為目標。其實，此前至少兩家商戶因為沒安裝木板，被打破玻璃。