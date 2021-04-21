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跪頸案╱南灣華裔看定罪：對少數族裔 多少有幫助

記者李榮／聖荷西報導
去年一度出現掠奪（looting）的風潮，許多店家都將窗戶用木板封住。（本報檔案照片）
去年一度出現掠奪（looting）的風潮，許多店家都將窗戶用木板封住。（本報檔案照片）

白人警員沙文（Derek Chauvin）面臨謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的指控案，20日陪審團作出裁決，沙文三項殺人的控罪全部成立，引發廣泛討論。消息傳來，有華人認為案件具有指標性的意義，對於美國少數族裔未來的尊重多少有幫助；也有人認為，事件先前已經被媒體大篇幅報導，陪審團的決定多少有點「政治正確」。

中學時來美、過去在中西部讀大學與研究所的張露指出，其實社會中歧視多少都有，只是有沒有表現出來，有些白人確實有高高在上的優越感。而從這次的佛洛伊德案件的影片來看，警方確實看來有些執法過當，但很可能也是美國警察向來的強勢執法文化，但是最後出了人命又被全程錄影，沙文必須承擔後果。

她覺得，案件一直以來非常受矚目，而去年又隨之而來引發一連串的「黑人的命也是命」運動，當然各方面的評價與影響都有。但是，對於少數族裔而言，未來在美國的地位上多少會因此有一些幫助。

住在聖荷西的陳振剛則說，案件本來就不是非常單純，例如驗屍報告中顯示，佛洛伊德本身身體就有一些問題，也有藥物的跡象。然而，在種族衝突議題的框架之下，這些都變成次要，「真相究竟為何，也可能很多人已經不在乎了，大家只相信自己所相信的。」

他認為，美國的陪審制度是由被遴選的公民決定是否有罪，再由法官量刑。不過，這個案件在先前就已經被大幅報導，陪審團很難用常識、從零開始來定奪，「或許許多人在被選中之前，心底就已經有決定了。」

陳振剛說，事件至今，比較擔心的是社會再度被撕裂，擔心近期之內社會再有騷亂，或者有人趁機打劫，「有朋友已經把槍準備好了，希望能保護自己。只是，在需求旺盛之下，聽說這幾個月來，子彈價錢變得很昂貴。」

美國 佛洛伊德 黑人的命也是命

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