跪頸案╱金山華埠徹夜封路 不知情民眾還在等公交車

華埠街頭封路。（記者李晗 / 攝影）

去年5月底佛洛依德（George Floyd）事件發生的時候，舊金山 接連爆發示威浪潮，也曾經發生了騷亂，華埠 遭到破壞打砸，驚動社區。

4月20日，在佛洛依德死亡的案件宣判當日，舊金山華埠嚴陣以待，大批警員在場保衛，嚴守戒備。多個義工自發組織的巡邏隊也在場。華埠街區道路擺起了路障，徹夜封路。

封路之後，華埠內大範圍內已然成為一個「無車之地」，不少民眾都不知情，還在封路的路段等公交車。商戶們也都關門停業，但是部分餐廳的戶外用餐區域仍然客滿，與其他區域空蕩蕩的街景形成反差。

華埠「天下為公」牌坊前已經封路。（記者李晗 / 攝影）

警員在華埠多個地點駐守，警車隨處可見。根據警局提供的地圖，當天從都板街（Grant）的「天下為公」牌坊開始，一直延伸到華埠的北部全部封路，士德頓街（Stockton）和乾尼街（Kearny）東西走向的道路也都封路。警方也在前幾天向商戶發出預警。

警方在一份聲明中說，當天已經準備好一個「計畫」來保衛居民和訪客，休假的警員也都會來上班，增派警員處理可能的案件。警方強調會尊重民眾的和平示威的表達自由，同時也預告警員會深入各個社區，民眾會見到警員在巡邏。

華埠街頭隨處可見警員巡邏。（記者李晗 / 攝影）

明尼蘇達州的非裔男子佛洛依德，遭白人警察 壓頸隨後死亡。壓頸的場面被路人用手機拍下，引起巨大爭議，掀起轟轟烈烈的全美民權運動。至今，聲討警察暴力、要求減少警察經費的說法依然是政界焦點。將近一年之後，案件宣判，白人警察沙文（Derek Chauvin）三項殺人罪名全部成立。

去年5月底，舊金山的示威遊行最終演變成為騷亂，聯合廣場（Union Square）一帶的名店被打砸搶，不少狂徒在也深夜也衝入華埠，打砸店鋪。當時不少華埠居民拍攝打砸的視頻，流傳在微信上，引起社區惶恐。而當時警察局未能有效保護華埠一事，也遭到社區抨擊。

晚上7時30分截稿前，華埠內氣氛肅殺，但是總體寧靜。