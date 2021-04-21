我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

跪頸案╱金山華埠徹夜封路 不知情民眾還在等公交車

記者李晗 / 舊金山報導
華埠街頭封路。（記者李晗 / 攝影）
華埠街頭封路。（記者李晗 / 攝影）

去年5月底佛洛依德（George Floyd）事件發生的時候，舊金山接連爆發示威浪潮，也曾經發生了騷亂，華埠遭到破壞打砸，驚動社區。

4月20日，在佛洛依德死亡的案件宣判當日，舊金山華埠嚴陣以待，大批警員在場保衛，嚴守戒備。多個義工自發組織的巡邏隊也在場。華埠街區道路擺起了路障，徹夜封路。

封路之後，華埠內大範圍內已然成為一個「無車之地」，不少民眾都不知情，還在封路的路段等公交車。商戶們也都關門停業，但是部分餐廳的戶外用餐區域仍然客滿，與其他區域空蕩蕩的街景形成反差。

華埠「天下為公」牌坊前已經封路。（記者李晗 / 攝影）
華埠「天下為公」牌坊前已經封路。（記者李晗 / 攝影）

警員在華埠多個地點駐守，警車隨處可見。根據警局提供的地圖，當天從都板街（Grant）的「天下為公」牌坊開始，一直延伸到華埠的北部全部封路，士德頓街（Stockton）和乾尼街（Kearny）東西走向的道路也都封路。警方也在前幾天向商戶發出預警。

警方在一份聲明中說，當天已經準備好一個「計畫」來保衛居民和訪客，休假的警員也都會來上班，增派警員處理可能的案件。警方強調會尊重民眾的和平示威的表達自由，同時也預告警員會深入各個社區，民眾會見到警員在巡邏。

華埠街頭隨處可見警員巡邏。（記者李晗 / 攝影）
華埠街頭隨處可見警員巡邏。（記者李晗 / 攝影）

明尼蘇達州的非裔男子佛洛依德，遭白人警察壓頸隨後死亡。壓頸的場面被路人用手機拍下，引起巨大爭議，掀起轟轟烈烈的全美民權運動。至今，聲討警察暴力、要求減少警察經費的說法依然是政界焦點。將近一年之後，案件宣判，白人警察沙文（Derek Chauvin）三項殺人罪名全部成立。

去年5月底，舊金山的示威遊行最終演變成為騷亂，聯合廣場（Union Square）一帶的名店被打砸搶，不少狂徒在也深夜也衝入華埠，打砸店鋪。當時不少華埠居民拍攝打砸的視頻，流傳在微信上，引起社區惶恐。而當時警察局未能有效保護華埠一事，也遭到社區抨擊。

晚上7時30分截稿前，華埠內氣氛肅殺，但是總體寧靜。

華埠街頭封路。（記者李晗 / 攝影）
華埠街頭封路。（記者李晗 / 攝影）

華埠 警察 舊金山

上一則

跪頸案╱南灣華裔看定罪：對少數族裔 多少有幫助

延伸閱讀

跪頸案╱金山華埠徹夜封路 不知情民眾還在等公交車

跪頸案╱金山華埠徹夜封路 不知情民眾還在等公交車
費城萬安街老人平價公寓 開發商辦說明會

費城萬安街老人平價公寓 開發商辦說明會
註冊打疫苗 華埠服務中心可協助

註冊打疫苗 華埠服務中心可協助
疫苗巴士本周到華埠 為餐館工接種

疫苗巴士本周到華埠 為餐館工接種
華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

熱門新聞

咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因