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新冠疫苗打第三劑？ 加大醫：可抗變種病毒 沒必要再打

編譯組／灣區20日電
舊金山加大傳染病學家甘地醫師認為，沒有必要打第三劑新冠疫苗。（Getty Images）
舊金山加大傳染病學家甘地醫師認為，沒有必要打第三劑新冠疫苗。（Getty Images）

衛生專家已證實，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）新冠疫苗具有至少6個月的有效性，但許多加州居民離這個期限已經不遠，他們是否需要打第三劑補強？

舊金山加大傳染病學家甘地醫師（Monica Gandhi）說：「我不認為有這個需要，應該沒有必要打補強針。」

甘地指出：「新冠疫苗試驗階段是在去年7月進行，即使在後來病例激增的當下，這些受試民眾也沒有出現突破感染（breakthrough infection）的例子。」

輝瑞數據指出，在接受輝瑞疫苗試驗的4萬4000人中，預防發生重症的有效時間為6個月。甘地說：「當中甚至包括接觸過南非變種病毒患者的南非民眾。」

除了有力的試驗數據，甘地表示，三種疫苗都能使人體產生大量免疫T細胞，可以有效對抗變種病毒。她說：「我認為我們不需要注射補強疫苗。不過，萬一疫情再度爆發，以目前的技術來看，要注射補強疫苗也並非難事。」

儘管甘地認為補強針沒有必要，部分專家和衛生官員仍建議接種補強針，以加強保護。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）上周公開表示，除了每年接種新冠疫苗，民眾「可能」有必要在接種後6到12個月內再接種第三劑補強，如同流感疫苗一樣。輝瑞和莫德納都已宣布，補強針會在秋季前準備好。

舊金山加大藥房總監寇特斯（Desi Kotis）表示，她已開始為補強針的優先注射順序做準備。寇特斯說：「最高風險的醫護人員去年12月中旬已接種疫苗，所以他們應該最先接種補強針。」

不過，甘地說：「是否需要注射補強針，應該由公共衛生需求來決定，不應該由疫苗製造公司領導人來決定。」

流感疫苗 輝瑞 變種病毒

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