北加婦假冒范士丹 詐領2.1萬失業金

加州女子承認利用參議員范士丹的名義進行疫情期間的詐騙。(Getty Images)

一名北加州 婦女承認，在疫情 期間使用聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的名字和社會安全號碼，竊取聯邦政府的失業福利 ，獲取2萬1000元的疫情相關援助。

當局說，這些錢是作為總數近20萬美元的失業保險和疫情失業援助福利的一部分，被存在借記卡中，寄到44歲的被告格維斯（Andrea M. Gervais）位於羅斯維爾的家中。

格維斯承認盜竊政府資金的罪名，因她提交了97份這樣的欺詐性申請，其中至少有10份得到了加州當時正處困境的就業發展部的批準。

聯邦檢察官說，如果這97份申請都被批準了，她將會有兩百多萬元的收入。

調查人員說，大範圍欺詐所造成的總體損失將超過至少110億元。根據加州政府一月份的一項審計，這其中至少有8億1000元援助金是在將近4萬5千名囚犯名下，其中一些還是死囚。

檢察官說，自動取款機攝像頭顯示，格維斯使用了發給范士丹的借記卡，其中多次顯示她用至少七張借記卡提取現金。

「在許多美國人迫切需要這種援助的時候，她使出如此伎倆」，聯邦勞工部監察長辦公室特別代理海登（Quentin Heiden）在一份聲明中說。

格拉維在2018年被解雇之前一直在加州失業福利機構工作，她將在今年8月接受法庭量刑，可能會面臨最高10年的聯邦監禁。

她已同意按照與檢察官達成的認罪協議支付賠償金。檢察官則同意根據聯邦量刑指南建議，在可能的懲罰中對她採取較低量刑。