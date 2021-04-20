曾投書評論反亞裔暴力 韓裔檢察官遭調職？

聖他克拉拉縣韓裔檢察官Daniel Chung(圖左二)投書信使報發表反亞裔暴力評論、遭地檢長調職。圖為他於2019年獲聖縣優秀檢察官獎Robert L. Webb Award。(圖取自聖縣檢察辦公室官網)

聖他克拉拉縣檢察官Daniel Chung投書媒體，指控在他於兩個月前投書信使報，批評形式司法改革，以及發表反對針對亞裔 暴力評論後，遭地方檢察長羅森(Jeff Rosen)調職。

Daniel Chung是哈佛大學與哥倫比亞大學法學院畢業生，在密爾比達長大，自2018年開始在聖縣工作。他投書聖荷西信使報有關司法與反亞裔暴力評論於2月14日刊登，又於19日在「San Jose Inside」發表評論，描述自己如何在投書媒體後，被從檢察暴力重罪部門調職，認為地檢長行動相當明顯(It was very obvious.)

Daniel Chung是韓裔 美人，認為羅森嘗試讓他禁聲，因為他對刑事司法改革採取中立平衡的態度，阻礙了上司的政治志向。他在評論中寫道，地檢長羅森曾將一名亞裔檢察官的髮型，與北韓 獨裁者相比較，那名亞裔檢察官基於自身背景與經驗，勇於分享對反對暴力侵害亞裔的個人見解。他認為，聖縣應該值得擁有一位勇於對抗亞裔美人遭遇不正義的領導人，而非盲從者。

針對Daniel Chung在媒體發表評論的內容，地方檢察官辦公室表示，法律禁止對此人事問題發表言論看法。

2月份文章對檢察官辦公室提出尖銳批評，但也激起亞裔美人辯護律師的反感，認為在強調族裔分裂與社區恐懼的同時，並沒有讓環境變得更安全。在全國範圍的反亞裔暴力與情緒氾濫的背景下，Daniel Chung批評州參議員斯納金(Nancy Skinner)近來提出擬議法案，在心理健康問題使被害人感到恐懼，以及所用槍枝未卸下或無法使用情況下，降低搶劫案分級。

評論刊出之後隔天，Daniel Chung描述在法庭中得知自己被重新指派到心理健康法庭，之後，又被調到少年司法法庭。兩者都發生在些許甚至沒有通知的情況下，與辦公室處理以往轉任的做法不同。

一周之前，他處理一起受人高度重視案件，一名男子在Westfield Valley Fair購物中心引起恐慌、涉嫌在社交媒體發布有關槍枝消息，並帶槍到購物中心，之後被捕。在聽證會上，新聞媒體引述Daniel Chung發言指出，刑法中的缺陷是如何阻止他的辦公室向被告提出刑事威脅。