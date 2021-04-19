聖他克拉拉縣：打了疫苗 仍應定期檢測

第一線員工非常辛苦，提供必要服務。縣府提醒，第一線的員工就算打了疫苗，還是要定期檢測。（記者李榮／攝影）

「就算疫苗 開打，繼續做新冠檢測 還是很重要。」新冠肺炎 （COVID-19）疫情嚴峻，聖他克拉拉縣府提醒，為了自己及家人的安全與健康，就算有許多人已經打了疫苗，大家對於防疫還是不能鬆懈。畢竟，要避免無症狀帶原者傳播新冠病毒，「檢測」還是防疫過程中非常有效的工具，可以提早發現是否得到新冠病毒，也能夠更快的阻止病毒的傳播。

聖他克拉拉縣政府建議，第一線的必要工作人員，應該至少一個月做一次新冠檢測。而且，就算打過疫苗後，也應該持續定期做檢測。

「在等待打疫苗的同時，請大家去做檢測。」聖他克拉拉縣府強調，新冠肺炎的檢測是免費的，而且快速方便、不需要保險，是否有移民身分也完全不影響檢測。

此外，聖他克拉拉縣衛生局也表示，部分民眾對於新冠肺炎的疫苗還是存有疑慮。事實上，新冠肺炎的疫苗免費且安全，所有的疫苗都經過成千上萬不同年齡、不同種族志願者的測試，對於施打疫苗與否無需一直猶豫。希望民眾積極接種疫苗，因為打了疫苗之後，產生抗體能夠大幅減少感染新冠肺炎、或者傳播病毒給他人的機會，也會減少住院與死亡的機會。