舊金山沿海公路遊行 反對歧視

數百人在沿海公路上遊行，支持團結亞裔。（記者李晗 / 攝影）

數百人出席了18日在舊金山沿海公路（Great Highway）舉行的團結亞裔遊行 。本次遊行由多個社區團體以及政要組織，力求團結各界和各族裔，抵抗種族歧視。

當天周日，日落區的海邊的天氣陰轉晴。下午1時左右，數百人舉著標語參與集會，遊行大約在2時時開始，一路從沿海公路的南邊走向北邊金門公園處。除了亞裔之外，不少其他族裔的民眾，包括帶著小孩的家庭，都來參與了遊行。活動由工會代表周禮樵負責主持，市議員馬兆明、梅義加（Myrna Melgar）出席並且致辭。

沿海公路在疫情之後全部禁車，變成了行人、自行車手、滑輪愛好者的天堂，廣受好評。現在疫情情況開始好轉，有關重開沿海公路的討論也逐步展開。當天的遊行也和其他的亞裔遊行所有不同，氣氛較為平和。同時時值周日，海邊也有不少休閒散步和衝浪的人。

不少居民都希望沿海公路能夠維持關閉，讓予行人。但是也有許多聲音要求重開，改善交通。舊金山交通局將會有權決定是否重開公路。

此外，據日落區的商戶代表李托尼（Tony Lee）透露，目前日落區內也在組織「巡邏隊」，仿照華埠 等地的街頭維護治安小組。Tony Lee表示，正在和華埠的巡邏隊發起人雷千紅、潮商會，以及一些退休的警員商討合作。日落區與華埠不同，華埠人口密集，而日落區則較為分散。

李托尼指出，具體的巡邏細節還在擬定當中，比如在商業街道上巡邏，或者是如果有居民需要翻譯幫助可以致電他們等。