我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

舊金山沿海公路遊行 反對歧視

記者李晗 / 舊金山報導
數百人在沿海公路上遊行，支持團結亞裔。（記者李晗 / 攝影）
數百人在沿海公路上遊行，支持團結亞裔。（記者李晗 / 攝影）

數百人出席了18日在舊金山沿海公路（Great Highway）舉行的團結亞裔遊行。本次遊行由多個社區團體以及政要組織，力求團結各界和各族裔，抵抗種族歧視。

當天周日，日落區的海邊的天氣陰轉晴。下午1時左右，數百人舉著標語參與集會，遊行大約在2時時開始，一路從沿海公路的南邊走向北邊金門公園處。除了亞裔之外，不少其他族裔的民眾，包括帶著小孩的家庭，都來參與了遊行。活動由工會代表周禮樵負責主持，市議員馬兆明、梅義加（Myrna Melgar）出席並且致辭。

沿海公路在疫情之後全部禁車，變成了行人、自行車手、滑輪愛好者的天堂，廣受好評。現在疫情情況開始好轉，有關重開沿海公路的討論也逐步展開。當天的遊行也和其他的亞裔遊行所有不同，氣氛較為平和。同時時值周日，海邊也有不少休閒散步和衝浪的人。

不少居民都希望沿海公路能夠維持關閉，讓予行人。但是也有許多聲音要求重開，改善交通。舊金山交通局將會有權決定是否重開公路。

此外，據日落區的商戶代表李托尼（Tony Lee）透露，目前日落區內也在組織「巡邏隊」，仿照華埠等地的街頭維護治安小組。Tony Lee表示，正在和華埠的巡邏隊發起人雷千紅、潮商會，以及一些退休的警員商討合作。日落區與華埠不同，華埠人口密集，而日落區則較為分散。

李托尼指出，具體的巡邏細節還在擬定當中，比如在商業街道上巡邏，或者是如果有居民需要翻譯幫助可以致電他們等。

活動由工會代表周禮樵（左）負責主持，市議員馬兆明出席。（記者李晗 / 攝影）
活動由工會代表周禮樵（左）負責主持，市議員馬兆明出席。（記者李晗 / 攝影）

遊行 華埠 亞裔

上一則

聖他克拉拉縣：打了疫苗 仍應定期檢測

下一則

北灣馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近

延伸閱讀

保護亞裔 退役軍警成立社區巡邏隊

保護亞裔 退役軍警成立社區巡邏隊

金山發送「團結套件」 各族裔攜手反歧視

金山發送「團結套件」 各族裔攜手反歧視
車停華埠路邊照顧病兒 亞裔男遭毆罵「中國佬」

車停華埠路邊照顧病兒 亞裔男遭毆罵「中國佬」
夜半歌聲（四）

夜半歌聲（四）
挺立115年 1906年大地震避難小木屋…仍可住人

挺立115年 1906年大地震避難小木屋…仍可住人

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）

三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪繳獲槍枝

2021-04-12 02:20
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
灣區主要城市疫情期間房價照漲，舊金山除外。(圖取自網路)

疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降

2021-04-13 19:21
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷