舊金山華男返家遇襲 善心讀者捐車

吳犖佳捐出自己的愛車。（記者李晗 / 攝影）

4月10日，舊金山 一名華裔男子下班返家，在路上遇襲受傷。有本報善心讀者看到新聞之後，決定將自己的愛車捐出給受害家庭，讓他們可以擁有上下班的代步工具。

現年53歲的李智靈，在美國郵政 （USPS）擔任技術人員。他在深夜下班回家走在路上時，遭遇搶劫和襲擊，被嫌犯用刀刺傷，頭破血流。當時他和家人有向傳媒提及，希望能夠擁有一輛車，這樣子就可以不用深夜下班走路回家。

低調行善 不願意曝光

經過世界日報的報導，一位善心讀者，居住在聖馬刁縣的退休 商人吳犖佳（Roger Woo）主動聯繫本報，提出可以捐出自己的一輛車給李家人。經過世界日報、一直在幫助李智靈、提供服務的社區青年中心（CYC）的協調聯絡，促成了這次的捐贈。

4月18日周日，雙方在舊金山李家見面，交接車鑰匙，完成手續。雙方都希望低調，所以提出不用拍照見報。

吳犖佳和太太拿著本報的報紙，回憶當時看到新聞的時候，覺得自己應該要幫助這個家庭。吳太太說，當時自己在做飯，先生吳犖佳提出捐車一事，她也當即同意。吳犖佳和太太兩人已經退休多年，家裡也有另外的車輛，因此決定捐出這一輛。

吳犖佳表示，這輛車是自己的愛車，開的也不多，很注重保養，輪胎、電池都換了新的。他強調，大家都是華人移民同胞，因此希望能夠盡力幫助。

善心讀者吳犖佳和太太拿著本報的報導，來到舊金山李家，將車和車鑰匙給李家人。（記者李晗 / 攝影）

傷勢好轉 仍在家休養

李智靈和太太也對吳犖佳的善心表示感激。李智靈表示，當時聽到有人願意捐車，他不敢相信，覺得是不是有「蠱惑」。後來經過各方協調，吳犖佳把車直接開到了他家門口之後，他才相信。他和太太也表示，會善用這輛車，將它好好保管和使用。

李智靈來自香港，和太太住在灣景區，他們在美國定居時間不長。事發之後，他現在還在家裡養傷。他表示休息了幾天之後，現在情況已經好轉，等待傷口愈合。

嫌犯落網 頭髮成證據

案件發生在深夜10時30分左右。李智靈遇到搶匪要搶劫他的背包，他掙扎反抗時，嫌犯用刀砍傷他。警方的描述中顯示嫌犯一共砍了李智靈四刀，一刀在頭部，另外三刀是在身上。當天見面時，可以見到李智靈頭部仍然有腫脹，傷口仍然沒有完全好。

據消息來源透露，襲擊李智靈的嫌犯已經被抓到。當時在他們掙扎扭打的過程當中，李智靈一手抓住了嫌犯的頭髮，另外用手機去打嫌犯的臉，所以李智靈手機也碎了。

但是雙方的扭打，也就讓現場留下了嫌犯的頭髮，作為確認嫌犯和抓捕的證據。警方據悉將會在周一（今日）公布更多細節。