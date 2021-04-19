北灣馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近

馬連縣可望成為灣區冬季疫情以來第一個進入黃色層的縣。(本報檔案照)

過去一個月，灣區各地均在橘色層級原地踏步，然而北灣馬連縣 (Marin County)可望於下周二(20日)前進到黃色層級，即新冠瘟疫間，疫情 最為輕微的一級。如馬連縣達成目標，這將為灣區冬季疫情告急之後，首度進入黃色層級的縣轄區，也將是地方防疫成功的佳兆。加州 州府每周二宣布各縣級別。

馬連縣公共衛生局主任威里斯 (Matt Willis) 說：「我們處於橘色層級與黃色層級之間，目前很難預測下周二的情況。」

最近一周才達到2黃級目標

如要達成黃色層級，馬連縣必須達到兩個標準，其中之一是檢測呈陽性比率必須於2%以下，此外每10萬人中，新冠病例必須少於兩宗。馬連已達成第一個目標，最近一周才達到第二個目標。

去年8月加州州府推出重啟系統，如馬連縣達成目標，這將是該縣首度進入黃色層級。灣區各縣中，僅有舊金山縣曾一度進入黃色層級，不過舊金山縣進入這個較安全層級不久，即於去年11月新冠疫情告急，再度跌落到紫色層級。

灣區另有三個縣接近黃色層級。舊金山幾乎已可進入黃色層級，不過每10萬人口中，剛好出現兩宗新冠病例，差「少於兩宗」只有一小步。聖馬刁縣與聖他克拉拉縣則每10萬人口中，分別出現2.1宗與2.4宗新冠病例。這三縣在5月4日之前，可能都很難進入黃色層級。

進入黃色層級後，商店可以擴大營業，酒吧也可開放室外營業，這將是從去年夏天之後，酒吧業者首度可以接納客人。

室外聚會活動 可增至百人

此外進入黃色層級後，室外聚會活動人數可從50人增加到100人，室內活動容客量可從25%增加到50%。

然而進入黃色層級後，餐廳容客量仍維持50%範圍內，因此餐飲業者一般對黃色層級不太熱衷。此外加州即將於6月15日全面停止層級分別，屆時餐廳容客限制將可望解除。

黃色層級帶來的另外重大改變就是釀酒廠、啤酒廠、家庭娛樂中心、體育館、健身中心的容客量將可從25%提高到50%。室外活動座位限制也將從33%高到67%。

威里斯說，雖然對許多業者，從橘色層級進入黃色層級可能變化不大，可是這的確是返回正常生活的重要里程碑，馬連縣已充分做好準備。

歸功遵守防疫 接種比率高

威里斯將馬連縣的防疫成果歸功於居民遵循衛生局規定，接種疫苗 比率高等。馬連縣是一個小縣，縣境內大都是郊區小城，縣內居民生活富裕，疫情間一般能夠在家裡工作。馬連縣16歲以上居民已有70%以上至少接種一次疫苗。完全接種疫苗人口接近一半。相對而言，加州16歲以上民眾，只有50%至少接種一次疫苗，完全接種疫苗的加州人大約只有30%。

威里斯稱，馬連縣府亦注意到服務少數族裔的問題，主動安排活動性疫苗接種站到西語裔社區，為西語裔民眾服務。目前馬連縣65歲以上西語裔民眾，接種疫苗比率高達96%。