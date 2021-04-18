華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

擔心暴力洗劫捲土重來，屋崙華埠商戶紛紛加固門窗。（記者劉先進／攝影）

非裔無辜被警槍殺，屋崙 及全國多個城市16日晚出現抗議潮並演變為騷亂。去年5月底、6月初屋崙華埠 遭遇暴力洗劫，30家商戶被打砸搶，損失慘重。本報記者17日走訪發現，雖然16日晚的屋崙暴力事件未衝擊到華埠，但商戶還是嚴陣以待，紛紛安裝木板加固。有的商戶提前關門停業，有的商戶更花費數萬元加固門窗。

17日下午，屋崙華埠多家商戶已在玻璃門窗外安裝了木板，更有銀行和商戶請工人現場作業，加固門窗。

新屋崙藥房（New Oakland Pharmacy）負責人譚錦樹（Kam Tam）說，在東灣各地有7間藥房，去年被洗劫數次，總共損失20多萬。尤其是在富興中心的藥房，櫃子被打破，冰箱被翻，裡面冷藏的胰島素等藥品作廢，損失巨大。因為藥房內安裝有13個高清攝像頭，警方順藤摸瓜，很快抓住兇嫌。不過，損失的東西很難彌補回來。雖然保險 有賠付，但保險公司認為藥房被襲的風險增大，預計保費要大幅上漲。

裝修工人正在加固新屋崙藥房門窗。（記者劉先進／攝影）

早在兩、三周前，預感到局勢不妙，種族不公問題升溫，譚錦樹就開始動手加固各藥房的門窗，以防不測。位於富興中心的藥房，因為面積大，一直忙到17日下午，還在加固。裝修工人在玻璃內新裝了一層厚厚的鐵柵欄，賊人即使打破玻璃，也不能進入藥房內部。他還在藥房門口側面玻璃窗戶上，安裝了女兒、孫子畫的兩幅漫畫，「示威浪潮、打砸搶風波遲早會過去，到時拆掉木板，透過玻璃看到的是內部的鐵柵欄，非常難看。也會讓人認為屋崙華埠很不安全，所以加裝漫畫，美觀大方，光是打印、搞定這些漫畫，都要一萬元。再加上鐵柵欄，估計要好幾萬材料和人工費用。」

擔心暴力洗劫捲土重來，屋崙華埠商戶紛紛加固門窗。（記者劉先進／攝影）

不過，考慮到成本問題，譚錦樹沒有將富興中心藥房的玻璃換成更高質量的，而是七、八百元一塊的，「即使花費高價換成難以打穿的玻璃，賊人打爛了，玻璃還是要換。目前的玻璃是普通的，但更換便宜。後面有柵欄，防止賊人進來就行。」他還打算在藥房門口加裝攝像頭，震懾壞人。

新屋崙藥房窗戶外還畫上漫畫。（記者劉先進／攝影）

華埠不少義工17日去密爾布瑞參加聚會，反對仇視亞裔活動。但屋崙義工巡邏隊還是堅守崗位，到處巡邏，保護華埠。隊長鄺偉表示，因為擔心暴徒衝擊華埠，不少商戶最近都是提前下班，義工巡邏更是不能馬虎。希望示威的人和平一些，也希望警方能逮捕幾個趁火打劫的不法之徒，震懾犯罪。