籲擴大AB1400法案覆蓋範圍 聖荷西集會挺加州全民醫保

聖荷西民眾集會要求通過AB1400法案，向所有加州人提供全面、高質量的醫療保障服務。（記者陳程威／攝影）

加州 各地17日都舉行了支持AB1400法案的集會，呼籲擴大「加州全民醫保」(CalCare)的覆蓋範圍。聖荷西當地社會活動人士以及志願者也舉行了相關集會，在活動現場，民眾通過持續汽車接力鳴笛呼籲公眾以及政治人物支持AB1400法案。

AB1400是由代表聖荷西的州眾議員卡拉（Ash Kalra）和李天明（Alex Lee）以及代表洛杉磯的聖提亞哥（Miguel Santiago）提出的。這些議員認為，這一法案將保證向所有加州人提供全面、高質量的醫療保障服務。加州護士工會(CNA)是此次AB 1400的發起人。「加州全民醫保」(CalCare)計畫為所有類型的醫療保健系統建立了一個單一的醫療保險 制度。

志願者凱利（Kelly）表示，自己因為醫療體系的高昂花費，已經很久沒有去看醫生了。「我真的是很擔憂醫療帳單的花費，實在是太貴了，去不起醫院啊。」凱利同時表示，自己的朋友就曾因為去看一次醫生，收到了上千元的帳單。他同時還表示，現有的許多商業保險並不覆蓋心理健康的問題，同時對年長者的照護也並不足夠。

聖荷西民眾集會現場。（記者陳程威／攝影）

儘管「平價醫療法案」大大改善了加州民眾的醫療保險狀況，但仍有近300萬加州民眾沒有醫療保險，還有數百萬人因各種原因買不起保險。亞裔 市民迪倫（Dylan）也表示，許多社會中的刻板印象認為亞裔都是高收入的矽谷科技公司的工作人員，然而若對亞裔進行細分，會發現許多亞裔也在從事著許多低收入的工作。在東聖荷西以及許多亞裔社區，許多低收入的亞裔目前並沒有被醫療保險所覆蓋，因為擔憂醫療帳單而不敢尋求醫療服務的事件，也常有發生。

社區長者賽林（Salen）就表示，自己就曾經受過被私人商業保險排斥的體驗。賽林曾經為聯合國工作，外派他國長達五年，當他於2001年回到灣區嘗試重新申請個人醫療保險時，就因身體健康狀況接連被藍盾保險（Blue Cross Blue Shield）與凱瑟保險（Kaiser）所拒絕。「我至今留存著被這兩家保險公司所拒絕的信件。這真的很令人難受。」賽林表示，自己目前全家三口一個月的保險金額在補助之前高達1700元。「這真的十分昂貴，對於我們家庭的負擔也十分沉重。這很不合理，必須要改革。」

賽林同時表示，美國是世界上唯一沒有全民健保的發達經濟體。他表示，應該建立一個單一的醫療支付系統，用以支付這一保險。「沒有理由讓私人商業保險公司承擔患者與醫生之間的行政工作。他同時也表示自由選擇的議題根本就是一個「偽命題」，在全美的絕大多數地方，醫療保險的選擇並不充分，通常情況下仍然是只有三到四家的保險機構。

一旦獲得授權和資金，「加州全民醫保」將覆蓋所有加州人，無論就業、收入、移民身份、種族、性別或任何其他因素，都能在醫療服務點免費獲得他們需要的醫療保健服務。CalCare還包括對身體殘疾人士和老年人的長期服務和支持，以及創造一個醫療保健成本控制系統和解決醫療保健差異的方法。據護士工會的數據顯示，「加州全民醫保」將每年節省數千美元的醫療費用，有超過57%的加州人支持用政府提供的保險取代私人保險。