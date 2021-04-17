經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

加州最近新增工作大半來自餐飲和旅遊業。（美聯社）

加州 勞工過去一年因為新冠疫情深受失業和收入不穩定的打擊。但是，最近有跡象顯示，加州經濟正在緩慢復甦，就業市場工作機會已連續兩個月增長。

最新數據顯示，傳統雇員和獨立勞工的失業金申請已降到疫情爆發以來最低。自今年2月起，加州已新增約26萬零600個工作機會，工作機會已連續兩個月增長，其中超過一半來自於因居家避疫損失慘重的餐飲業和旅遊業。專家16日表示，這是身為全球第五大經濟體的加州逐漸走出衰退、進入漫長復原期的跡象。

羅耀拉瑪麗蒙大學（Loyola Marymount University）金融與經濟學教授成元順（Sung Won Sohn，音譯）說：「這個健康的數字宣告，疫情即將結束。」

聖地牙哥縣3月的新增工作半數以上來自旅遊和餐飲業，其中30個新工作來自在當地經營九家餐廳的Blue Bridge Hospitality。東主史帕塔佛（David Spatafore）表示，為了吸引求職者，他不得不將薪資提高25%，另外還需要再雇用40名新員工。

史帕塔佛說：「我認為，今年夏天會像『咆哮的20年代』一樣，創下經濟成長紀錄，我們必須做好準備。」

然而，就算歷史模式能維持，加州就業市場也需要好幾年時間才能恢復到疫前狀態。

在2020年3月之前，加州工作機會已經連續十年增長，但在州長紐森 （Gavin Newsom）頒布全美第一個居家避疫令後，加州去年3月和4月共流失高達270萬個工作。在那之後到12月病例再度激增為止，加州工作數目緩慢回升不到一半。即使今年2月和3月有所增長，加州目前的失業仍高達8.3%，為全美第三高，超過150萬人仍處於失業狀態。

和去年不同的是，加州現在已有超過970萬人接種了新冠疫苗 ，每日施打的疫苗數量為38萬7325劑，體育場、主題樂園、音樂廳因此得以重開，需要招聘員工。

加州新冠確診率目前只有1.7%，是美國確診率最低的州之一。紐森表示，如果這個數字能維持下去，6月15日將全面解除防疫措施。紐森15日說：「加州已準備好重新復出，重新咆哮。」

不過，現在還不能斷言加州經濟一定會復甦。就在本周，在聯邦對六例嬌生（Johnson & Johnson）疫苗造成的血栓事件展開調查後，加州和其他多個州已暫停使用嬌生疫苗。此外，新冠疫苗對變種病毒是否有效也還是未知數。

儘管如此，前加州就業發展局（EDD）局長柏尼克（Michael Bernick）說：「對我而言，今日公布的數據是經濟復甦的第一個有力跡象。」

未來幾個月，小型企業的經營狀況將是加州經濟是否能復甦的重要指標。紐森和加州議會已經批准提供超過20億元補助金給小型企業，但他們尚未通過法案允許小型企業在申報州稅時扣除從聯邦免稅貸款中支出的費用，若法案能通過，未來五年將可為加州小型企業節省共23億元。