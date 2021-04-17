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法案通過…保護傳統風貌 共享辦公禁入金山華埠

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德（中）提出立法，在華埠內禁止共享工作空間的商業類型。（本報檔案照片）
市長布里德（中）提出立法，在華埠內禁止共享工作空間的商業類型。（本報檔案照片）

舊金山華埠全美聞名，街區的獨特風貌及小商業，吸引著大量的遊客光臨。為了保護華埠的傳統風貌，舊金山市府最新通過立法，禁止共享辦公室（co-working）類型的商業進入華埠。

由市長布里德（London Breed）提出的這項立法，本周在舊金山市議會獲得全票通過。市議員佩斯金（Aaron Peskin）、安世輝（Ahsha Safai）、陳詩敏參與聯署此法。

相關的土地使用立法、城市規畫（zoning）細節較為複雜。立法中，明確禁止了「零售工作空間」（retail workspaces）這類的商業許可類型進駐華埠。據悉，「零售工作空間」具體的定義，指的就是在一些餐廳的空間內，以「分租」的方式租一些空間出去給其他企業作為辦公室，這種作法本意上是為了活化商業的租賃市場，讓買賣雙方更具靈活性，從而減少目前的空置店鋪。

為了保育華埠的傳統風貌，市府最新立法，在華埠內禁止共享工作空間。（本報檔案照片）
為了保育華埠的傳統風貌，市府最新立法，在華埠內禁止共享工作空間。（本報檔案照片）

但是，也有社區人士及商家擔心，如果這類的「分租」共享辦公空間在華埠獲得許可的話，那麼就可能會有許多的科技企業、市場投機人士，瞄準並進駐華埠這個地理位置優越、靠近市中心的社區。他們也擔心會有許多的傳統餐廳企業，逐步被這些新興的「共享」、「分租」的商業類型所取代，因而導致華埠失去了原有的風貌。

然而，市長布里德突然立法，也源自於2020年11月的一個公投案。

一直以來，華埠內本身是禁止這些「共享」、「分租」的商業類型。但是2020年11月，舊金山的H提案公投通過。H提案旨在加快小商業審批，當時獲得超過60%支持度。通過之後，除了加快小商業審批之外，也在華埠、米慎區這些原本有商業許可嚴格限制的地區，允許了更多的商業類型的進駐。

因此，H提案通過之後，華埠即可以允許這些「共享」、「分租」的商業類型進入，也就是在特定的餐飲場所內畫出辦公場所，即在城市規畫法規中所謂的「零售工作空間」。市長和議會通過這個法例之後，也就是將華埠的規畫法例「打回原形」，回歸到了H提案之前。

根據媒體報導，華埠在2016年以前也曾經引入過共享工作空間「1920C」，一度引起巨大爭議，後來該公司歇業。

華埠 舊金山 公投

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