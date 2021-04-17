嬰幼兒接種輝瑞疫苗 史丹福著手關鍵試驗

史丹福著手試驗嬰幼兒接種輝瑞疫苗。(圖取自電視截圖)

年紀最小的疫苗 試驗自願者已於14日在父母陪同下抵達史丹福大學，將參加新冠幼童疫苗關鍵研究。西海岸唯一試驗5歲以下輝瑞 新冠疫苗機構「史丹福健康照護中心」(Stanford Health Care)的目標，是確認多少疫苗劑量才能效用最強、同時副作用最少。

父：希望孩子受保護

巴洛阿圖居民古德(Zinaida Good)3歲兒子安德爾(Andel)參加了疫苗試驗，表示希望孩子受到保護、免於病毒感染，若他們被感染了，也不要傳染給其他人。古德家庭的7個月大嬰兒索瑞(Soren)也將於下個月接種疫苗。

隨著成人疫苗施打擴大，越來越多成年人可參與社交活動、不戴口罩。已約有7500萬美國 成人完全接種疫苗。但是，兒童仍未受到保護。專家認為，缺乏兒童疫苗將影響整個人口，不僅是個人家庭。因為有四分之一美國人年齡在18歲以下，若年少孩童不接種疫苗，無法達到全國群體免疫。史大小兒科學與傳染病學教授、兒童疫苗試驗首席研究員馬爾多那朵(Dr. Yvonne Maldonado)表示，希望確定孩童能接種疫苗，不僅是為了他們，也為了整個社區。

專家：孩子為抗疫貢獻

舊金山加大醫學系教授暨傳染病專家陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)指出，若研究成功、疫苗被批准，孩子們將為社區對抗新冠做出貢獻。我們需要所有人進行免疫接種。身為兩個孩子的父親，陳子平認為，另一個考量是，孩童對新變種病毒的潛在脆弱性。他說明，新冠是一種變形病毒，可能在未來出現變異，影響年紀較輕者。在密西根州，英國B.1.1.7變種病毒增加與年輕人病例激增有關，也許是透過青少年體育活動傳播。

起初，兒童被認為不會大範圍感染病毒。但統計證明正好相反。兒童佔美國感染人數13.5%。數千名孩童因此住院、有近300人死亡。也未知被感染後的長期後果為何。疫苗首先在成人進行測試，因為老年人較容易生病與死亡，讓醫院不堪負荷。目前已將注意力轉移到青少年。

上個月，輝瑞宣布其疫苗對12歲以下青少年安全有效。現已對更年幼孩童進行測試。輝瑞在全美對144名兒童疫苗試驗分階段展開，根據3個不同年齡段：5-11歲、2-5歲、6個月-2歲的3種不同劑量(10、20、30微克)。經過安全性與劑量研究 ，試驗將擴大到更多兒童並確保疫苗有效性。此外，疫苗生產廠商莫德納(Moderna)也啟動11歲至嬰兒的逐步降低年齡疫苗分階段試驗。

若成功 青少年先打

美國國家過敏與傳染病研究所長佛奇(Dr. Anthony S. Fauci)表示，若試驗成功，疫苗將於今秋之前提供給年紀較長的青少年。小學適齡兒童與幼兒疫苗可能得等到2022年初。

輝瑞已要求FDA對其疫苗緊急使用授權進行修正，將疫苗使用範圍擴大到12-15歲青少年、加州約有250萬人在此年齡層。史丹福幼童疫苗試驗不包括6個月以下嬰兒，因為他們沒有完全成熟免疫系統，仰賴母乳獲得抗體。