讓愛取代仇恨 奧克蘭華裔發起烘焙籌款

屋崙(奧克蘭)華裔發起烘焙義賣活動來用愛取代仇恨。(取自活動官網)

屋崙 (另譯奧克蘭)一個籌款活動的組織者，希望通過制作美味，來提高人們對亞裔 在疫情期間遭受暴力的認識，同時為打擊種族主義籌集資金。

「Bake Love Not Hate」（烘制愛，非仇恨）是由徐（Alice Tsui）、梁（Michelle Leung）、蔡（Tammy Choy）和蘇威曼（Chris Silverman）發起，由灣區 最熱門的面包店參與的烘焙義賣活動。活動將於5月1日中午至下午6時在屋崙市Webster街1629號舉行，所有收益款項將捐給三個支持亞太裔的慈善機構。

購買令人垂涎欲滴的烘焙食品並不是參與活動的唯一方式，Bake Love Not Hate還有另外兩個部分：從4月30日中午到5月2日午夜的在線拍賣會，展示來自50多家灣區企業商家的產品（比如：勇士隊柯瑞的簽名球衣）和禮品卡、Levi's、Farmhouse Thai Kitchen和Taylor Stitch亦在其中。以及5月1日的捐贈日，你將有機會在合作商家購物。這些合作方將捐出部分收益用於打擊種族主義。

組織者自身不是烘焙師，而是社區成員。梁是住在聖布魯諾的Salesforce音響工程師，蔡和蘇威曼是屋崙的長期業主，他們在活動裏投入了自己的資源，「我熱愛這個城市，看到最近發生在亞裔社區的仇恨犯罪，超級傷心。」蘇威曼說。他們相信烘焙師會積極響應，事實果不其然。

到目前為止，已經有11家面包店報名參加，組織者預計還有更多。雖然不是所有的面包店都會到場，但你將有機會買到他們新鮮出爐的產品。除了Boichik、Ono Bakehouse、La Farine、Firebrand和Sugarsweet Cookie + Cake Studio，更有來自舊金山的Pie Society和Vive La Tarte，還有Cupcakin' Bake Shop，Two Chicks in the Mix和Annie's T Cakes（三家都在屋崙），以及位於洛斯蓋圖的植物微型面包店Tai Zhan。

受惠於該活動的三個慈善機構是：AAPI 女性領袖（AAPI Women Lead）、亞裔囚犯支持委員會（Asian Prisoner Support Committee），以及「仇恨是一種病毒」（Hate Is A Virus）。

在桑尼維爾長大，目前生活在洛杉磯的攝影師徐說，他們希望為這三個慈善機構籌集到2萬美元的善款。組織者選擇這三個慈善機構的原因，是看好它們的財務透明度、女性賦權和團結的信息。