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羅康納、桑德斯公開信：支持阿富汗撤軍

記者陳程威／聖荷西報導
羅康納歡迎拜登從阿富汗撤軍的決定，呼籲繼續通過人權改革以及其他方式支持阿富汗女性。（記者陳程威╱攝影）
羅康納歡迎拜登從阿富汗撤軍的決定，呼籲繼續通過人權改革以及其他方式支持阿富汗女性。（記者陳程威╱攝影）

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）與無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）近日發表聲明，支持拜登宣布將從今年9月11日前從阿富汗前權變撤軍。他們讚揚拜登的決定是「勇敢舉措」，同時表示此次撤軍決定將是機會，讓美國重新思考阿富汗戰爭這場持續近20年戰爭的巨大代價，並重新思考用更好的方式促進美國的安全和繁榮。

他們表示，雖然美軍一開始因應911恐襲做出入侵阿富汗的決定，並且很快就完成了這一目標。但小布希政府卻將目標轉為對阿富汗的長期軍事占領之上。與此同時，美軍不久之後又開始入侵與911毫無關係的伊拉克。這對該地區的人民，美國以及起夥伴的安全造成了可怕的後果。

公開信中表示，美國一直向阿富汗派遣士兵去執行「一項很久以前就偏離了最初目標的任務」，當美軍第一次入侵阿富汗時，他們中的許多人都還只是孩子。美國退伍軍人協會進行的民意調查顯示，67%的退伍軍人支持從阿富汗完全撤軍。由於擔心阿富汗政府會被塔利班佔領，美國繼續對阿富汗進行軍事干預。

羅康納與桑德斯呼籲，保障阿富汗女性的最好方法與手段，就是利用美國及其影響力使得阿富汗女性和年輕人參與進阿富汗的和平進程的談判中來，通過人權改革與支持的方式支援與幫助阿富汗女性。雖然美軍對阿富汗的軍事干預即將結束，但是美國必須加強對於阿富汗人民建設更美好未來的承諾。

羅康納與桑德斯還表示，必須持續施壓沙烏地政府，要求其結束對於葉門的封鎖，同時必須要減少在伊拉克和敘利亞的美軍，控制無人機和其他空襲武器的使用，並就全球的軍事基地是否有利於美國的國家安全展開更為激烈的辯論。他們還要求美國必須重新加入伊朗核協議，通過更廣泛的在中東地區的對話來緩解衝突。

阿富汗 美國 桑德斯

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