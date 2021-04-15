蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

蘇諾瑪縣14日證實，當地有39名已接種新冠疫苗 的居民接受檢測 ，結果呈陽性。但官員表示，這個結果並不讓人意外。

蘇諾瑪縣是灣區 目前唯一提供已接種疫苗者檢測呈陽性實例的縣，鑑於疫苗防疫效力並非百分之百，相信灣區其他縣應該也有類似情況。

蘇諾瑪縣發言人布朗（Matt Brown）說：「這個結果並不讓人感到意外，我們知道，新冠疫苗的有效率並非百分之百。」布朗表示，這39個病例僅占蘇諾瑪縣過去四個月新增病例的1%。他說：「我們認為，其他縣已接種疫苗者應該也有相近的感染率。」

最先報導這個消息的「民主黨新聞」（Press Democrat）指出，接觸追蹤顯示，這39個病例皆未傳播病毒給其他人，其中只有一人出現中度病症，需要住院。

蘇諾瑪縣傳染病學家墨卡度（Jenny Mercado）說：「我們持續監視這些病例的接觸史，但未發現他們有將病毒傳播給他人，這是最重要的訊息，除了他們沒有出現嚴重的病症之外。」

衛生專家表示，無論是輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）還是嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，都沒有百分之百保護接種者免於感染新冠病毒的能力，即使完成接種的人們仍可能感染病毒，這種病例稱為「突破病例」（breakthrough case）。