我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

編譯組／蘇諾瑪縣14日電
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

蘇諾瑪縣14日證實，當地有39名已接種新冠疫苗的居民接受檢測，結果呈陽性。但官員表示，這個結果並不讓人意外。

蘇諾瑪縣是灣區目前唯一提供已接種疫苗者檢測呈陽性實例的縣，鑑於疫苗防疫效力並非百分之百，相信灣區其他縣應該也有類似情況。

蘇諾瑪縣發言人布朗（Matt Brown）說：「這個結果並不讓人感到意外，我們知道，新冠疫苗的有效率並非百分之百。」布朗表示，這39個病例僅占蘇諾瑪縣過去四個月新增病例的1%。他說：「我們認為，其他縣已接種疫苗者應該也有相近的感染率。」

最先報導這個消息的「民主黨新聞」（Press Democrat）指出，接觸追蹤顯示，這39個病例皆未傳播病毒給其他人，其中只有一人出現中度病症，需要住院。

蘇諾瑪縣傳染病學家墨卡度（Jenny Mercado）說：「我們持續監視這些病例的接觸史，但未發現他們有將病毒傳播給他人，這是最重要的訊息，除了他們沒有出現嚴重的病症之外。」

衛生專家表示，無論是輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）還是嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，都沒有百分之百保護接種者免於感染新冠病毒的能力，即使完成接種的人們仍可能感染病毒，這種病例稱為「突破病例」（breakthrough case）。

疫苗 檢測 灣區

上一則

金山華男深夜返家遇劫 掙扎反遭連砍4刀 頭破血流

下一則

加州州長紐森再促加州學校秋季全面開放

延伸閱讀

長島大頸華男販毒致2死罪成 最高囚6年

長島大頸華男販毒致2死罪成 最高囚6年
共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅

共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅
歐巴馬也點讚…14歲少年靠裁縫 幫流浪狗找新家

歐巴馬也點讚…14歲少年靠裁縫 幫流浪狗找新家
金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD

金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD
委利賀2遊民 花9年橋下挖隧道棲身

委利賀2遊民 花9年橋下挖隧道棲身

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
圖中畫紅圈的車輛，7日在屋崙搶劫6起，警方一度出動直升機搜捕。（市民供圖）

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

2021-04-08 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷