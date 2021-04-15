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舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

灣區9縣全脫離紫級 疫情續好轉 金山擴大重開

編譯組／灣區14日電
舊金山15日起進一步放寬防疫限制。（Getty Images）
舊金山15日起進一步放寬防疫限制。（Getty Images）

加州14日到達另一個重要的里程碑，所有58縣全數脫離疫情分級制限制最嚴的紫色級別，包括灣區蘇拉諾縣。與此同時，舊金山宣布將擴大重開規模。

蘇拉諾縣是灣區最後一個脫離紫色級別的縣，14日進入限制較寬的紅色級別。截至14日，加州共有22個縣位於紅色級別，33個縣位於橙色級別，包括灣區其他八縣，位於限制最少的黃色級別的只有拉森（Lassen）、塞拉（Sierra）和阿爾平（Alpine）三縣。

加州政府表示，如果加州能繼續達成預設的疫苗接種目標，住院人數能繼續保持低數字，就會停止使用分級制，並於6月15日全面重開經濟。

舊金山14日也公布最新的大規模重開計畫，包括從4月15日起進一步放寬室內音樂會、畢業典禮、大型會議和更多活動的限制。此外，許多已經恢復的活動和商業可以提高容納人數，例如戶外用餐、室內家庭娛樂、室內和戶外體育活動和休閒娛樂等。

舊金山上個月由紅色級別轉為橙色級別，但他們選擇採取比加州嚴格的規定。舊金山官員表示，他們會將更多規定調整到和加州橙色級別一致。官員公布了一份冗長且詳盡的重開工作清單，顯示舊金山生活正慢慢恢復正常。

依照14日公布的新指南，舊金山現在戶外用餐與戶外酒吧每桌最多可坐八人，不再有家庭數的限制，室內用餐服務晚上11時必須結束的規定也已取消；健身房腳踏車和跑步機之間必須間隔6呎，使用固定設備的有氧課程可以在學員相距6呎的前提下恢復；動物園、水族館和博物館可以恢復導覽服務；遊覽船和遊覽車不再需要限制乘客人數。

舊金山市長布里德（London Breed）發表聲明說：「在我們對抗新冠疫情和重開的道路上，舊金山一直以保護公眾健康的方式向前邁進。我們需要每個人繼續盡自己一份力量來維護社區的安全，記得繼續佩戴口罩、與他人保持距離，如果身體不適務必接受檢測。」

布里德還說：「疫情還未結束，我們不能放鬆警惕。不過，這不代表我們沒有方法適應新常態、開心過日子或享受舊金山提供的一切。」

灣區蘇拉諾縣14日脫離紫色級別。（Getty Images）
灣區蘇拉諾縣14日脫離紫色級別。（Getty Images）

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