引發血栓？嬌生疫苗引華人社區擔憂 專家：個案罕見

白幹榮醫師強調，接種嬌生疫苗的產生的血栓嚴重不良反應者，個案極其罕見。（視頻截圖）

嬌生 （J&J）疫苗 接種暫停一事，引起華人社區內廣泛的擔憂，有關疫苗不安全的說法再次浮現。有專家則指出，引發血栓不良反應的個案十分罕見，因此不必過分擔心。

4月14日在舊金山 市府的中文媒體疫情簡報會上，衛生局華埠分局長白幹榮（Sunny Pak）醫師表示，全國打了嬌生疫苗的人已經有超過600萬，然後嚴重的不良反應的個案是六宗，因此概率大約是100萬分之一，是極小的概率。他呼籲民眾無需過分擔心。

早前有六名女性接種嬌生疫苗數天後出現血栓、血管堵塞的事件。一名女性已經不幸死亡，另外三名女性還在留醫，事件引起全美關注。隨後加州、灣區等地都宣布暫停接種嬌生疫苗。

在華裔社區中，不少人都選擇接種嬌生疫苗，因為嬌生疫苗只需要一針，而不像莫德納（Moderna）或者是輝瑞（Pfizer）需要打兩針。且在舊金山，許多無家遊民收容場所的接種、流動疫苗進入華埠的接種活動，打的都是一針的嬌生疫苗。

白幹榮指出，舊金山官方非常關心事件進展，因為安全性是現在的當務之急，因此決定暫停。他也說，現在全國的臨床免疫諮詢委員會（ACIP）也在討論，將會需要更多資料來判斷嬌生疫苗的安全性。

據悉，嬌生疫苗暫停之後，對於加州、舊金山的疫苗接種進度而言會造成一定的拖慢，但是官方有信心總體的進度不會受到太大的影響。

一般而言，打了嬌生疫苗之後，有三個星期的觀察期。白幹榮說，三個星期內，接種者可以自己觀察，如果出現了不尋常的不良反應，比如劇烈的頭痛等，就應該要告知自己的家庭醫師或者去急診室求助。他再次強調，相關的不良反應個案非常罕見，死亡的個案是出現了腦部的血栓，相關的因果關係仍然在研究當中。

此外，舊金山將在今日（4月15日）重啟更多的商業活動，包括室內的表演、會議展覽活動等等。舊金山仍然是在加州州府疫情觀察的「橙色」層級上，尚未進入程度較輕的「黃色」層級。更多的重啟細節可以瀏覽市府網站：https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp。