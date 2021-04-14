疫悸未消…灣區民調：半數認為辦公室仍很危險

半數灣區居民認為辦公室仍是危險之地。(本報檔案照)

在最近一項對灣區 居民的調查中，一半的受調者認為新冠病毒使辦公室工作變得危險。灣區委員會對一千名註冊選民所做的調查發現，大約五分之一的人認為在辦公室工作「非常不安全」，三分之一的人認為「有些不安全」。只有14%的人認為辦公室工作「非常安全」，略多於三分之一的人認為「有些安全」。

這項調查是三周前在九個縣進行的。民調員屋崙EMC研究公司的首席執行官伯恩斯坦（Ruth Bernstein）提醒說，疫苗的問世及解除限制都在迅速影響及改變著人們對安全的看法。

疫情 期間，公交車乘客數量驟減。調查顯示，人們對公交車和火車至今仍持謹慎態度。約四分之一的受訪者認為公交車「非常不安全」，近40%的受訪者認為公交出行「有些不安全」。

對居民通常如何上班的問題的回答顯示，近四分之三的居民計畫在疫情後每周至少有兩天恢復獨自駕車上班和外出辦事，與疫情前的單人駕駛比例差不多；而43%的居民表示，在COVID之前，他們每周至少有兩天步行或騎自行車出行，但只有26%的人表示在疫情之後會這樣做。雖然有近三分之一的人表示，他們在疫情發生前經常乘坐公交車，但只有五分之一的人表示他們計畫在疫情結束後繼續保持這個習慣。

不過，打算恢復一周五天的通勤時間的居民似乎明顯減少。約六成居民表示，在疫情發生前是這樣做的，只有約四成居民表示在疫情發生後會這樣做。約16%的就業居民表示，今後不會進入工作場所，比病毒來襲前表示完全遠離的10%略有上升。

關於疫情後通勤計畫的回答，表明疫情更加彰顯了人們的工作類型、收入水平和種族之間的差異，與疫情前相比，低收入 、非裔和西語裔居民能夠遠程工作的可能性較小，因此表示會減少通勤天數的人也較少。

灣區委員會代表數百名雇主，包括矽谷科技巨頭Google、Facebook、蘋果和Salesforce。Salesforce計畫採用靈活模式，將遠程工作和辦公室工作混合在一起。灣區委員會首席執行官烏德曼（Jim Wunderman）表示，雇主社區和員工在對未來拭目以待的同時，也都在一起尋找解決方案。