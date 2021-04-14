關鍵一步 聖他克拉拉縣獲聯邦直撥30萬疫苗

芬斯特謝柏表示，聖縣將開放所有16以上民眾接種疫苗。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉縣官員13日宣布，隨著聖縣疫苗 供應量本周大幅增加，聖縣將在本周的剩餘時間內開放數萬個疫苗預約。同時縣府也宣布從13日起，開放所有居住或生活在聖縣的16歲及以上的民眾疫苗接種資格。據聖縣衛生官員介紹，增加的疫苗供應量是通過聯邦衛生資源與服務管理局（HRSA）實施的全新疫苗供應項目直接從聯邦政府 撥給聖縣衛生系統。

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，很開心能夠直接從聯邦政府獲取疫苗。此前六周，聖縣經受了嚴重的疫苗供應不足的問題。此前芬斯特謝柏曾表示，在疫苗供應充足的情況下，聖縣將有能力每周為20萬人進行疫苗注射。

根據聖縣官方的統計數據，截止13日下午4時，全縣已有過80萬的居民至少注射了一劑疫苗，佔16歲以上總人數的47%；約46萬聖縣居民已完成疫苗接種，佔16歲以上總人數的27%。芬斯特謝柏表示，接種疫苗是聖縣目前的首要任務。「在經過數周的疫苗供應挑戰後，我們終將能夠為受到疫情影響最大的社區提供疫苗接種服務，並且確保能夠為整個社區提供疫苗注射。」

查維茲表示，聖縣目前有能力每天為約3萬人進行疫苗接種。（記者陳程威/攝影）

13日早間，聖縣就已收到來自聯邦政府的第一批疫苗供應。縣府預計下周將會有更多的疫苗供應。聖縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，目前聖縣有能力每日為超過3萬人實施疫苗接種。

李洲曉透露，從聯邦政府獲得額外近30萬劑疫苗。（記者陳程威/攝影）

縣議員李洲曉（Otto Lee）也表示，將會從聯邦政府收到超過25萬劑輝瑞疫苗，同時預計將會有超過四萬劑的莫德納疫苗，總計超過30萬劑的新冠疫苗。聖縣之前幾周平均每周從州政府處只收到五萬多劑的疫苗。「這是將近從州政府收到疫苗量的4到5倍。」李洲曉將此次從聯邦政府直接供應疫苗稱為改變聖縣疫苗接種的關鍵一步（game changer）。

另外，在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與聯邦疾病防治中心(CDC)13日聯合叫停嬌生 疫苗(Johnson & Johnson)的注射後， 聖縣官員也宣布將暫停嬌生疫苗的疫苗接種計畫。縣府官員表示，所有已經預約了嬌生疫苗施打的民眾，將會改由接種輝瑞或莫德納疫苗，疫苗預約不會被取消。據縣府官員透露，在聖縣共有約6萬人接種了嬌生疫苗，佔聖縣疫苗接種量的5%。聖縣衛生部門鼓勵民眾通過網站sccfreevax.org預約接種疫苗。